Про це повідомляє кореспондент #Букв.
На вході в парк утворилися черги і скупчення людей. Для покладання квітів їх пропускають маленькими групами.
Водночас, люди в захисних костюмах відразу після покладання квітів до стели проводять дезінфекцію. Також дезінфікують територію парку.
Нагадаємо, що у Києві поліція посилила заходи безпеки під час заходів, які заплановані 9 травня та проводить огляд учасників заходів.
- Сьогодні, 9 травня, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.