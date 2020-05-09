У Києві парк Вічної Слави, де проходить акція, присвячена Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, дезінфікують.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

На вході в парк утворилися черги і скупчення людей. Для покладання квітів їх пропускають маленькими групами.

Водночас, люди в захисних костюмах відразу після покладання квітів до стели проводять дезінфекцію. Також дезінфікують територію парку.

Нагадаємо, що у Києві поліція посилила заходи безпеки під час заходів, які заплановані 9 травня та проводить огляд учасників заходів.