У столиці в посиленому режимі миють вулиці в рамках боротьби із забрудненням повітря. На дорогах працюють 55 одиниць спецтехніки.

Про це в коментарі #Буквам розповіла прес-секретар секретаря Київради Володимира Прокопіва Наталія Пругар.

Причини забруднення повітря в Києві

Головна причина забруднення повітря в столиці – пожежі різного типу. За добу в екосистемах Києва та області було зафіксовано 37 пожеж трав’яного настилу. З вогнем борються понад тисяча рятувальників.

“У повітрі столиці зафіксовано продукти горіння. Вміст діоксиду сірки, формальдегіду і діоксиду азоту перевищено. Це пов’язано з тим, що за останню добу в екосистемах Києва та області зафіксовано 37 пожеж трав’яного настилу. Оперативно реагують на пожежі більше 1000 рятувальників київського гарнізону. Про це повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту КМДА. У Києві відбулося 4 пожежі трав’яного настилу загальною площею 1,3 га, поки всі вони ліквідовані. У Київській області зафіксовано 33 вогнища пожеж трав’яного настилу площею 26,8 га. Горять також і торфовища”, – повідомила вона.

Також вона зазначили, що за інформацією ДСНС продовжують гасити окремі осередки тління трав’яного настилу в Житомирській області.

Що стосується пожеж у зоні відчуження (Чорнобиль), то там досі є тління трав’яного настилу, пеньків і деревини в осередках, де був вогонь.

Радіаційний фон в столиці

За словами Пругар, радіаційний фон в столиці і області в межах норми.

“Середній радіаційний фон у Києві складає 0,011 мР/год (норма – 0,030мР/год); у Київській області 0,014 мР/год (норма – 0,030 мР/год)”, – повідомила вона.

Також Пругар нагадала, що фахівці просять не виходити на вулицю без необхідності, тримати вікна зпчиненими і пити більше рідини.

Як в столиці борються із забрудненням повітря

“Інтенсивна робота з миття проїжджих частин і тротуарів столиці триває удень і вночі. За минулу добу дорожники використали 2340 кубічних метрів води. Наразі посилене миття вулиць продовжується. Зараз на дорогах працює 55 одиниць спецтехніки. Комунальні підприємства, які підпорядковані корпорації «Київавтодор», продовжуватимуть миття столичних вулиць у посиленому режимi увечері та вночі – до моменту нормалізації якості повітря у столиці”, – заявила Пругар.