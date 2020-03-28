Про це розповів радник голови КМДА Володимир Бондаренко.
Він пояснив, що в’їзд до Києва легковими автомобілями не обмежували. Тим, хто буде в’їжджати в столицю, вибірково проводитимуть температурний скринінг. У разі, якщо ситуація в місті погіршиться – температуру будуть міряти всім.
На в’їзді в місто вже тиждень працюють блокпости. Тобто в’їзди і виїзди зі столиці не закриті, а контролюються правоохоронцями.
При цьому, існують обмеження на в’їзд для міжміського і міжобласного транспорту. Обмежувальні заходи в цьому напрямку діють з 17 березня.
У випадку, якщо епідеміологічна ситуація в місті буде змінюватися, в кращу або гіршу сторону, такі заходи можуть переглянути і ухвалити відповідні зміни.
- Напередодні Кабінет Міністрів України прийняв рішення ввести режим надзвичайної ситуації по всій території країни на 30 днів і продовжити карантин до 24 квітняу зв’язку зі спалахом коронавірусу.
- З 28 березня кордон України повністю закриють на в’їзд.
- 27 березня кількість зафіксованих випадків COVID-19 в Україні перевищила 300. За добу діагноз був лабораторно підтверджений у 92 осіб.