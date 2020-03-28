Незважаючи на введення режиму надзвичайної ситуації й карантину в столиці України, місті Київ, потрапити туди можливо, але з певними обмеженнями.

Про це розповів радник голови КМДА Володимир Бондаренко.

Він пояснив, що в’їзд до Києва легковими автомобілями не обмежували. Тим, хто буде в’їжджати в столицю, вибірково проводитимуть температурний скринінг. У разі, якщо ситуація в місті погіршиться – температуру будуть міряти всім.

На в’їзді в місто вже тиждень працюють блокпости. Тобто в’їзди і виїзди зі столиці не закриті, а контролюються правоохоронцями.

При цьому, існують обмеження на в’їзд для міжміського і міжобласного транспорту. Обмежувальні заходи в цьому напрямку діють з 17 березня.

У випадку, якщо епідеміологічна ситуація в місті буде змінюватися, в кращу або гіршу сторону, такі заходи можуть переглянути і ухвалити відповідні зміни.