Про це повідомили на сторінці аеропорту в Facebook.
Напередодні міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що з 15 червня відновлюється міжнародне і внутрішнє авіасполучення.
“Ми відкриваємо напрямки при двох умовах: перша – якщо країни відкриваються і для нас, друга – епідеміологічна ситуація покращилася”, – повідомив Криклій.
Про свою готовність відновити міжнародні рейси вже з 16 червня з аеропорту ім. Сікорського повідомили авіакомпанії Belavia, LOT, WizzAir, “Мотор Січ” (рейс в Запоріжжі).
“Напрямки, за якими відновлюється авіасполучення вже з 16 червня – Belavia – Мінськ, LOT – Варшава, WizzAir – Біллунд (Данія), Афіни (Греція), Берлін (Німеччина), Вільнюс (Литва), Нюрнберг (Німеччина), Ларнака (Кіпр ), Відень (Австрія), Бремен (Німеччина), Рига (Латвія), Лісабон (Португалія), Ганновер (Німеччина), Гданськ (Польща) “, – йдеться в повідомленні аеропорту.
Як відомо, згідно з постановою Кабінету Міністрів, норма про самоізоляцію для тих, хто приїжджає з-за кордону, діє в період карантину. Починаючи з 22 травня, в Україні діє адаптивний карантин – до 22 червня.
Степанов на брифінгу не уточнив, коли буде припинено дію норми про самоізоляцію, а також на кого саме вона буде поширюватися в разі авіаперельотів.
- Наприкінці квітня Кабінет Міністрів визначив два способи перевірки дотримання умов самоізоляції: за допомогою уповноважених осіб або ж через мобільний додаток.
- 20 травня Кабінет Міністрів України прийняв рішення про введення адаптивного карантину на території країни з 22 травня по 22 червня.
- В Україні з 25 травня почало працювати метро, а з 1 червня планувалося відновити залізничні пасажирські перевезення в міському, регіональному, далекому внутрішньому і міжобласному сполученні. Водночас міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що відновлення залізничних перевезень в Україні відбудеться вже на цьому тижні.