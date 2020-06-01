Рейси з міжнародного аеропорту "Київ" ім. Сікорського поновлюються з 16 червня.

Про це повідомили на сторінці аеропорту в Facebook.

Напередодні міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що з 15 червня відновлюється міжнародне і внутрішнє авіасполучення.

“Ми відкриваємо напрямки при двох умовах: перша – якщо країни відкриваються і для нас, друга – епідеміологічна ситуація покращилася”, – повідомив Криклій.

Про свою готовність відновити міжнародні рейси вже з 16 червня з аеропорту ім. Сікорського повідомили авіакомпанії Belavia, LOT, WizzAir, “Мотор Січ” (рейс в Запоріжжі).

“Напрямки, за якими відновлюється авіасполучення вже з 16 червня – Belavia – Мінськ, LOT – Варшава, WizzAir – Біллунд (Данія), Афіни (Греція), Берлін (Німеччина), Вільнюс (Литва), Нюрнберг (Німеччина), Ларнака (Кіпр ), Відень (Австрія), Бремен (Німеччина), Рига (Латвія), Лісабон (Португалія), Ганновер (Німеччина), Гданськ (Польща) “, – йдеться в повідомленні аеропорту.

Як відомо, згідно з постановою Кабінету Міністрів, норма про самоізоляцію для тих, хто приїжджає з-за кордону, діє в період карантину. Починаючи з 22 травня, в Україні діє адаптивний карантин – до 22 червня.

Степанов на брифінгу не уточнив, коли буде припинено дію норми про самоізоляцію, а також на кого саме вона буде поширюватися в разі авіаперельотів.