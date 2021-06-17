Влада Португалії заявила, що в'їзд та виїзд з Лісабона буде заборонений найближчими вихідними через сплеск нових випадків COVID-19 в регіоні навколо столиці.

Про це повідомляє агентство АР.

Офіційний представник кабінету міністрів Маріана Вієйра да Сілва заявила, що намагається стримати сплеск захворювання.

“Ми розуміємо, що (заборона на поїздки — ред.) – це непросто і що це не те, чого хочуть люди, але ми вважаємо за необхідне захистити іншу частину країни”, – сказала вона.

Обмеження на поїздки безстрокові. Заборона не поширюється на рейси з аеропорту Лісабона та службові поїздки. Однак на в’їздах до міста стоятимуть поліційні пункти контролю, які перевірятимуть мандрівників.

У Португалії спостерігається найбільший з лютого сплеск нових випадків коронавірусу.На думку експертів, спалах інфекції в регіоні Лісабона пов’язаний з поширенням штаму “Дельта”. У четвер в Лісабоні зареєстрували 254 випадки коронавірусу, тоді як на решті території країни — лише 90.

Міська влада Лісабона заявила, що з 1 липня почне відкривати центри вакцинації, які працюватимуть щодня з ранку до ночі, адже таким чином хоче прискорити темпи вакцинації в місті.