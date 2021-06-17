Про це повідомляє агентство АР.
Офіційний представник кабінету міністрів Маріана Вієйра да Сілва заявила, що намагається стримати сплеск захворювання.
“Ми розуміємо, що (заборона на поїздки — ред.) – це непросто і що це не те, чого хочуть люди, але ми вважаємо за необхідне захистити іншу частину країни”, – сказала вона.
Обмеження на поїздки безстрокові. Заборона не поширюється на рейси з аеропорту Лісабона та службові поїздки. Однак на в’їздах до міста стоятимуть поліційні пункти контролю, які перевірятимуть мандрівників.
У Португалії спостерігається найбільший з лютого сплеск нових випадків коронавірусу.На думку експертів, спалах інфекції в регіоні Лісабона пов’язаний з поширенням штаму “Дельта”. У четвер в Лісабоні зареєстрували 254 випадки коронавірусу, тоді як на решті території країни — лише 90.
Міська влада Лісабона заявила, що з 1 липня почне відкривати центри вакцинації, які працюватимуть щодня з ранку до ночі, адже таким чином хоче прискорити темпи вакцинації в місті.
- Раніше прем’єрміністр Великої Британії Борис Джонсон відклав на місяць плани щодо скасування останніх COVID-обмежень.