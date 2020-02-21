Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна” повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Міністр нагадав, що після зіткнень між протестувальниками та поліцейськими були затримані 24 людини, але більшу частину з них відпустили.

“У нас така, цікава ситуація. Вчора затримали багато людей. 24 відразу затримали. Затримали, потім відпустили, тому що достатні підстави з’являться трохи пізніше, коли будуть документальні підтвердження. Крім одного, який розігнав “Ниву”, будучи п’яним, і направив її на нацгвардійців. Він за 208 статею затриманий”, — сказав він.

Також міністр повідомив, що правоохоронці зв’язалися з представниками ЗМІ, щоб отримати відеозаписи з місця подій та мати документальні підтвердження інших правопорушень. Зокрема, йдеться про шістьох правопорушників, яки приймали активну участь в зіткненнях з правоохоронцями.

“Ще шестеро у найближчу добу отримають від нас підозра з вимогою, пропозицією суду прямого арешту. Хто ці люди і за що? Це ті, хто кинув тротуарну плитку в голову поліцейському і він знаходиться зараз у важкому стані в лікарні з перебитим обличчям і так далі. Це ті, хто кидав каміння в цей автобус з людьми, які знаходяться під карантином. Це ті, хто активно бився з поліцейськими і перешкоджав їх нормальній роботі. Ті, хто кричав: “Ми всіх спалимо!”. І ще були крики на адресу іноземців, які з нами приїхали, і заклики. Частина з них була п’яними закликами, а частина — тверезими. І якщо ми це простимо, відпустимо їх усіх на свободу та просто вибачимося, у нас ніколи не буде порядку. Ми наполягаємо на тому, щоб ті, хто повів себе негідно, злочинно, отримали покарання. Таке покарання, за тими матеріалами, що на вечір є, ще шістьом нашим громадянам. Ми сподіваємося, що нас підтримає прокуратура, рішення прийме суд”, — додав він.

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