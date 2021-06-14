Росія не впливатиме на питання щодо вступу України до НАТО. Рішення прийматимуть країни-члени Альянсу та сама Україна.

Таку заяву на брифінгу за підсумками саміту НАТО в Брюселі зробив генсекретар Альянсу Єнс Столтенберг.

Як відомо, 14 червня в Брюселі відбувся саміт НАТО. Країни НАТО підтвердили рішення Бухарестського саміту 2008 року про намір в майбутньому прийняти Україну, але Київ матиме зосередитися на реформах і отримати План дій щодо членства (ПДЧ), про що свідчить прийняте за підсумками зустрічі комюніке.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи є якесь підсумкове рішення щодо перспектив України вступити до НАТО, Столтенберг акцентував: “Ми підтвердили наше рішення про те, що наші двері відчинені”.

“Ми залишаємося солідарними з нашими поважними партнерами — Україною та Грузією. І ми підтримуватимемо реформи, які наближують їх до НАТО”, — казав він також.

Що стосується можливого впливу Росії на рішення Альянсу щодо членства України, Столтенберг запевнив, що рішення прийматимуть тільки НАТО і сама Україна.

“Я вважаю за важливе наголосити: кожна країна має право обирати власний шлях, включно із тим, чи хоче вона буде членом НАТО. Меседж такий: Україна і 30 країн-союзників вирішуватимуть, коли Україна стане членом НАТО. Росія, звісно, не має права голосу тут”, — наголосив генсекретар.

Столтенберг також зауважив, що повернення до часів, коли великі країни вирішували, що робити їхнім меншим за розміром сусідам, неможливе.