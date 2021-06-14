Таку заяву на брифінгу за підсумками саміту НАТО в Брюселі зробив генсекретар Альянсу Єнс Столтенберг.
Як відомо, 14 червня в Брюселі відбувся саміт НАТО. Країни НАТО підтвердили рішення Бухарестського саміту 2008 року про намір в майбутньому прийняти Україну, але Київ матиме зосередитися на реформах і отримати План дій щодо членства (ПДЧ), про що свідчить прийняте за підсумками зустрічі комюніке.
Відповідаючи на запитання щодо того, чи є якесь підсумкове рішення щодо перспектив України вступити до НАТО, Столтенберг акцентував: “Ми підтвердили наше рішення про те, що наші двері відчинені”.
“Ми залишаємося солідарними з нашими поважними партнерами — Україною та Грузією. І ми підтримуватимемо реформи, які наближують їх до НАТО”, — казав він також.
Що стосується можливого впливу Росії на рішення Альянсу щодо членства України, Столтенберг запевнив, що рішення прийматимуть тільки НАТО і сама Україна.
“Я вважаю за важливе наголосити: кожна країна має право обирати власний шлях, включно із тим, чи хоче вона буде членом НАТО. Меседж такий: Україна і 30 країн-союзників вирішуватимуть, коли Україна стане членом НАТО. Росія, звісно, не має права голосу тут”, — наголосив генсекретар.
Столтенберг також зауважив, що повернення до часів, коли великі країни вирішували, що робити їхнім меншим за розміром сусідам, неможливе.
- В день проведення саміту НАТО президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю кільком іноземним ЗМІ. Він заявив журналістам, що хотів би отримати від президента США чітку відповідь щодо перспектив отримання Україною ПДЧ та вступу до НАТО.
- В лютому Зеленський в інтерв’ю американському ЗМІ Axios заявив, що Україна хоче бути рівноправним членом НАТО. “В мене є дуже просте питання: пане президенте (до Байдена — ред.), чому ми досі не в НАТО?”, – питав він.
- 7 червня відбулася друга розмова між Зеленським та Байденом. За підсумками розмови в ОПУ заявили, що Байден “підкреслив … важливість надання Українській державі Плану дій щодо членства в НАТО”. Білий дім заперечив: Байден так не говорив. Згодом Офіс Зеленського виправив повідомлення