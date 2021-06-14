Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг припустив, що Росія причетна до примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair у Мінську.

Про це Столтенберг сказав в інтерв’ю британському радіо Times Radio.

Він підкреслив, що Росія тісно співпрацює з режимом Лукашенка.

“Що ми знаємо, так це те, що Білорусь і Росія дуже тісно співпрацюють практично у всіх областях, в тому числі в області протиповітряної оборони. І, по-друге, ми побачили, що Росія – одна з небагатьох країн, які не засудили абсолютно неприйнятну примусову посадку цивільного літака, що летить з однієї столиці НАТО Афін до іншої столиці НАТО – Вільнюс.

Затримання Протасевича

Нагадаємо, білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера. Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака.

Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Пуціла перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Пуціла обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.

Сам Протасевич заявляє, що в Білорусі йому загрожує смертна кара.