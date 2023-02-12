Про це повідомило Der Spiegel.

“Він не має наміру добиватися продовження мандату”, — наголосила його прессекретар Оана Лунгеску.

Єнс Столтенберг перебував на своїй посаді майже дев’ять років. Його мандат вже тривав тричі.

Останнім часом висловлювалися припущення, що його термін повноважень може бути продовжено. Зокрема через російсько-українську війну.

Reuters писало, що його термін можуть продовжити строком до квітня 2024 року. Рішення, хто опанує посаду генсека після Столтенберга не ухвалено. Поки серед кандидатів на цю посаду є прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес і міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес.