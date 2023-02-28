Про це він зазначив під час виступу на Північному саміті Комітету співробітництва Північного робітничого руху (SAMAK).

Столтенберг визнав, що поки що невідомо, коли ця війна закінчиться, проте він заявив: коли вона закінчиться, необхідно переконатися, що історія не повториться.

Президент РФ Путін не може продовжувати руйнувати європейську безпеку. Ми повинні закласти довгострокові заходи щодо безпеки України, тому що майбутнє України – в євроатлантичній сім’ї”.

Генеральний секретар також закликав продовжити посилення стримування та оборони. Він зауважив, що наприкінці “холодної війни” багато хто вірив, що Захід зможе побудувати кращі відносини з Росією. Але, – наголосив генсек, – російський лідер Путін вирішив відійти від співпраці та діалогу, залишивши за собою слід невиконаних обіцянок, порушивши фундаментальні принципи глобальної безпеки, атакуючи сусідні країни та “намагаючись підірвати наші власні демократії”.

Зокрема Столтенберг вказав на зупинення Росією нового Договору про обмеження ядерної зброї як на останній приклад неповаги Москви до міжнародних норм.

Ми повинні визнати, що закінчення цієї війни не буде поверненням до нормальних стосунків з Росією. Дороги назад немає. У більш небезпечному світі ми більше не можемо дозволити собі вважати захист необов’язковим”, – зазначив він.

Зауважимо, у липні цього року президент України Володимир Зеленський планує відвідати саміт НАТО у Вільнюсі.

Окрім цього, 21 лютого у Брюсселі відбулись перші переговори у форматі “Україна–ЄС–НАТО” на високому рівні. Сторони обговорили шляхи покращення координації та налагодження процедури закупівлі озброєння між Києвом та союзниками.