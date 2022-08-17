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Столтенберг попередив про загрозу ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив про небезпеку  ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС,  окупованій росіянами. Він закликав РФ дати згоду на перевірку ЗАЕС фахівцями Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Четвер, 18 серпня 2022, 00:44
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Про це пише видання DW.

Захоплення української АЕС російськими військами серйозно загрожує безпеці її роботи та збільшує ризик ядерної аварії чи інциденту, що своєю чергою є загрозою населенню України, сусідніх держав та світовій спільноті, зазначив Столтенберг, виступаючи в Брюсселі в середу, 17 серпня.

“Необхідно терміново забезпечити проведення інспекції Міжнародним агентством з атомної енергії та гарантувати виведення всіх російських військ”, – наголосив генсек НАТО.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня, після чого на станції продовжив працювати український персонал. З кінця липня ЗАЕС, що є найбільшою атомною електростанцією в Європі, зазнає регулярних обстрілів, у ЗМІ також з’являлася інформація про її мінування військами РФ. МАГАТЕ також попередило про ризик ядерної катастрофи. Кілька днів тому голова міжнародної агенції Рафаель Гроссі на надзвичайному засіданні Ради Безпеки ООН закликав надати негайного доступу його експертів на електростанцію.

Голова української держкомпанії “Енергоатом” Петро Котін заявив DW, що українська сторона не контролює у повному обсязі ядерну та радіаційну безпеку ЗАЕС.

Президент України Володимир Зеленський закликав запровадити санкції проти атомної галузі РФ через ситуацію із Запорізькою АЕС, зазначивши, що це питання суто безпеки, адже хто створює ядерні загрози іншим народам, той сам точно не здатний безпечно використовувати атомні технології.

Раніше анонімний працівник Запорізької АЕС зазначив журналістам, що ситуація на станції близька до катастрофи, адже допомоги немає, а персонал наляканий. ЗАЕС може очікувати така ж катастрофа, що сталася у японському місті Фукусіма.

Після цього, Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель закликав створити демілітаризовану зону довкола Запорізької атомної електростанції.

Пізніше країни-члени ЄС та низка інших держав, зокрема Японія, США, Канада, Туреччина та Велика Британія у спільній заяві закликали РФ вивести війська з території Запорізької АЕС та повернути контроль Україні.

Теги: загроза ядерна, ЗАЕС, МАГАТЕ, російсько-українська війна, Столтенберг, терористи рф

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