Столтенберг: «Постачання Іраном безпілотників та балістичних ракет Росії неприпустимо»

російсько-українська війна
00:59 «Він буде в порядку»: Ненсі Пелосі вперше публічно прокоментувала напад на свого чоловіка
00:51 Сумщина: протягом дня росіяни спрямували на область 70 снарядів та мін
00:38 У Рівному невідомий кинув боєприпас у дитячий майданчик: постраждали 5 людей, зокрема дитина
00:10 Військові РФ, підриваючи судна на причалах Дніпра, створюють екологічну загрозу на Херсонщині

04 листопада

23:33 ЗСУ вже знищили 500 російських в’язнів, завербованих ПВК «Вагнер»
22:41 Співробітники Twitter подали позов до суду через наміри Ілона Маска звільнити близько 3700 осіб
22:22 Правоохоронці спіймали колишню «голову відділу освіти» окупаційної «адміністрації» Балаклійської громади
21:45 Зеленський нагородив радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана орденом Ярослава Мудрого
21:16 Нідерланди нададуть Україні новий пакет допомоги на 120 млн євро
20:50 У Білорусі зафіксували багато російських наметів з військовими — ЗМІ
20:05 Українські бійці збили дві крилаті ракети типу «Калібр» на півдні
19:45 Президент відповів на петицію про заборону культурної діяльності росіян в Україні
19:26 ЗСУ вдарили по скупченню окупантів у Голій Пристані. Ліквідовано щонайменше 18 росіян — Генштаб
19:00 1 300 терміналів Starlink в Україні перестали працювати внаслідок збою на тлі проблем з фінансуванням
18:18 США анонсували новий пакет допомоги Україні на $400 мільйонів
18:02 4 листопада російськими обстрілами ушкоджено одне з підприємств ДТЕК
17:46 У Херсоні оголосили цілодобову комендантську годину
17:36 Київ номіновано на звання «найрозумнішого» міста світу на World Smart City Awards 2022
17:13 Путін заявив, що РФ з «повагою ставиться до українського народу»
17:02 Диплом у «Дії»: уряд запускає проєкт щодо формування «єДокумента» про освіту
16:05 До 15 років ув’язнення засудили зрадника, який «здавав» окупантам місця дислокації бійців самооборони
15:43 Олаф Шольц закликав Китай вплинути на РФ, щоб зупинити війну в Україні
15:15 У Відні невідомі сплюндрували українську інсталяцію літерами «Z»
15:13 У Держмитслужбі пояснили правила оподаткування генераторів при переміщенні через кордон
14:36 Німеччина передала українським прикордонникам інженерну техніку
14:05 Країни G7 допоможуть Україні у відновленні та захисті критично важливої інфраструктури
13:46 Зброя, яку Іран передає Росії, поволі схиляє Ізраїль до захисту України – Bloomberg
13:19 Війська РФ використовують територію Курської АЕС для зберігання ракет – ГУР
12:54 «Укрпошта» ввела в обіг марку «Кримський міст на біс!»
12:45 Дональд Трамп розглядає можливість балотуватись на пост президента США у 2024 році
11:57 Twitter планує скорочення працівників після того, як власником компанії став Ілон Маск
11:44 Донеччина: за добу окупанти здійснили 32 вогневі атаки, є загиблі та поранені
10:59 Північна Корея випустила близько 80 артилерійських снарядів по морській прикордонній зоні – Reuters
10:20 У Харківській області затримали депутата, який вивозив до РФ українське зерно

Столтенберг: «Постачання Іраном безпілотників та балістичних ракет Росії неприпустимо»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 3 листопада засудив будь-яку співпрацю Ірану з РФ щодо постачання зброї для війни Москви проти України.

Четвер, 3 листопада 2022, 23:43
Підтримати

Про це інформує CNN.

Генсек НАТО зазначив, що Іран пропонує безпілотники та розглядає питання про постачання балістичних ракет до РФ.

“Це неприйнятно. Жодна країна не повинна надавати підтримку Москві в цій незаконній війні”, – заявив він.

Іран готується надіслати до РФ приблизно 1000 одиниць додаткової зброї, зокрема балістичні ракети малої дальності класу “земля-земля” та більше ударних безпілотників, повідомили CNN офіційні особи західної країни, яка уважно стежить за програмою озброєнь Ірану.

Постачання уважно відстежуються, оскільки це може бути перший випадок, коли Іран надсилатиме в РФ передові високоточні ракети.

За словами офіційних осіб, остання партія зброї з Ірану до РФ включала близько 450 дронів-камікадзе, які росіяни вже використали в Україні. Минулого тижня українські посадовці заявили, що збили понад 300 БПЛА іранського виробництва.

Водночас уряд Ірану неодноразово заперечував надсилання зброї для РФ.

Минулого місяця міністр закордонних справ Хоссейн Амір-Абдоллахіан заявив, що Тегеран “не надавав і не надаватиме” жодної зброї РФ для використання у війні з Україною.

Безпілотники відіграли значну роль після того, як РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну наприкінці лютого.

Їх використання зросло з літа, коли США та Київ заявили, що Москва вперше придбала БПЛА в Ірану. Останніми тижнями ці іранські дрони використовувалися для націлювання на критичну енергетичну інфраструктуру в Україні.

Теги: заяви, зброя, Іран, іранські дрони, НАТО, Столтенберг, БПЛА, ракеты

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook