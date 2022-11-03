Столтенберг: «Постачання Іраном безпілотників та балістичних ракет Росії неприпустимо»

Про це інформує CNN.
Генсек НАТО зазначив, що Іран пропонує безпілотники та розглядає питання про постачання балістичних ракет до РФ.
“Це неприйнятно. Жодна країна не повинна надавати підтримку Москві в цій незаконній війні”, – заявив він.
Іран готується надіслати до РФ приблизно 1000 одиниць додаткової зброї, зокрема балістичні ракети малої дальності класу “земля-земля” та більше ударних безпілотників, повідомили CNN офіційні особи західної країни, яка уважно стежить за програмою озброєнь Ірану.
Постачання уважно відстежуються, оскільки це може бути перший випадок, коли Іран надсилатиме в РФ передові високоточні ракети.
За словами офіційних осіб, остання партія зброї з Ірану до РФ включала близько 450 дронів-камікадзе, які росіяни вже використали в Україні. Минулого тижня українські посадовці заявили, що збили понад 300 БПЛА іранського виробництва.
Водночас уряд Ірану неодноразово заперечував надсилання зброї для РФ.
Минулого місяця міністр закордонних справ Хоссейн Амір-Абдоллахіан заявив, що Тегеран “не надавав і не надаватиме” жодної зброї РФ для використання у війні з Україною.
Безпілотники відіграли значну роль після того, як РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну наприкінці лютого.
Їх використання зросло з літа, коли США та Київ заявили, що Москва вперше придбала БПЛА в Ірану. Останніми тижнями ці іранські дрони використовувалися для націлювання на критичну енергетичну інфраструктуру в Україні.
- На початку листопада Іран планує передати РФ партію з більш як 200 бойових безпілотних літальних апаратів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2.
- Напередодні українська розвідка та західні ЗМІ повідомили, що Іран готується надіслати РФ ще більше різноманітного озброєння. В Інституту вивчення війни зауважили, що це свідчить про залежність РФ від іранського озброєння, і ця залежність, найімовірніше, продовжить зростати.
- Сполучені Штати Америки “використають усі відповідні та доступні інструменти, щоб викрити, протистояти, протидіяти” постачанню Іраном зброї для РФ, заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс 1 листопада.