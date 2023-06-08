7 червня Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що 8 червня відбудеться екстрене засідання комісії НАТО-Україна для обговорення підриву дамби Каховської ГЕС.

Джерело: Єнс Столтенберг/Twitter

Глава НАТО обговорив руйнування дамби телефоном з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, який також має приєднатися до засідання комісії.

Говорив із Дмитром Кулебою про жахливе руйнування Каховської дамби, що спричиняє переміщення тисяч осіб та викликає екологічну катастрофу в Україні”, – зазначив Столтенберг.

Spoke w/@DmytroKuleba about the outrageous destruction of the #Kakhovka dam, which is displacing thousands of people & causing an ecological catastrophe in #Ukraine. Minister Kuleba will virtually join Allied ambassadors in a #NATO-Ukraine Commission meeting I will chair tomorrow — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 7, 2023

Жодних деталей він не навів.

Своєю чергою, Кулеба зауважив, що засідання відбудеться на його прохання.

To alleviate the crisis caused by Russia’s destruction of the Kakhovka dam, @JensStoltenberg promised NATO mechanisms will be used to provide humanitarian assistance. In this regard, he will head an emergency meeting of the NATO-Ukraine Comission called at my request tomorrow. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 7, 2023

Зауважимо, генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила підрив росіянами Каховської гідроелектростанції на Херсонщині.

Також президент Литви Гітанас Науседа, глави МЗС Латвії (обраний президент) Едгарс Рінкевичс та Естонії Маргус Цахкна назвали підрив дамби Каховської ГЕС на півдні України воєнним злочином, за який виключно Росія має понести відповідальність.

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Своєю чергою, керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що російські загарбники підірвали Каховську ГЕС через “страх перед потенційним контрнаступом ЗСУ”.

7 червня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував створити міжнародну комісію для розслідування руйнування дамби Каховської ГЕС.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що підрив росіянами дамби Каховської гідроелектростанції прирівнюється до застосування зброї масового знищення.

Що відомо про підрив дамби Каховської ГЕС?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати із небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам: селам Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково містові Херсон – острову Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що унаслідок підриву Каховської ГЕС знеструмлено мікрорайон Корабел у Херсоні. Через деякий час з метою безпеки також відімкнуть газопостачання.

Своєю чергою, в Ізраїлі заявили, за підривом водосховища Каховської ГЕС стоїть саме Росія.

За інформацією глави українського уряду Дениса Шмигаля, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила. Є ризик подальшого витоку удвічі більшого його обсягу.

Станом на ранок 8 червня середнє підтоплення у Херсонській області становить 5,61 метра. Під водою перебуває 600 квадратних кілометрів регіону. 8 червня рівень води у Каховському водосховищі зменшився на понад метр.