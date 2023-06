Джерело: Єнс Столтенберг/Twitter

Глава НАТО обговорив руйнування дамби телефоном з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, який також має приєднатися до засідання комісії.

Spoke w/ @DmytroKuleba about the outrageous destruction of the #Kakhovka dam, which is displacing thousands of people & causing an ecological catastrophe in #Ukraine . Minister Kuleba will virtually join Allied ambassadors in a #NATO -Ukraine Commission meeting I will chair tomorrow

Жодних деталей він не навів.

Своєю чергою, Кулеба зауважив, що засідання відбудеться на його прохання.

To alleviate the crisis caused by Russia’s destruction of the Kakhovka dam, @JensStoltenberg promised NATO mechanisms will be used to provide humanitarian assistance. In this regard, he will head an emergency meeting of the NATO-Ukraine Comission called at my request tomorrow.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 7, 2023