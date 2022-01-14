Про це повідомляє італійський телеканал Repubblica.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю телеканалу повідомив, що перемовини з Москвою виявилася важкими.
“НАТО буде поруч з Україною, якщо Росія нападає на неї”, – сказав він.
Генсек це заявив після засідання Ради Росія-НАТО.
Днем раніше Єнс Столтенберг сказав, що вони відмовили Росії в деяких вимогах. А саме у питанні розширення Північноатлантичного Альянсу та присутності військ на його східному фланзі.
“Альянс відкидає вимоги не приймати жодних нових членів до НАТО і вивести сили з територій східних союзників. Союзники, зі свого боку, підтвердили свою політику відчинених дверей і право кожної держави обирати власні безпекові домовленості”, – заявив Єнс Столтенберг.
В НАТО підтверджують, що вони проти того, що їх можуть позбавити можливості захищати та обороняти один одного. Це стосується також присутності військ НАТО у східній частині Альянсу.
- Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель зазначив, що Росія звернулася до США і НАТО з пропозиціями, які суперечать принципам європейської системи безпеки.
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