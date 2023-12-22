Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що РФ не зможе досягти своїх цілей в Україні попри її великі зусилля.

Як пише “Європейська правда”, про це він сказав в інтерв’ю DPA, повідомляє DW.

За його словами, повномасштабним вторгненням російський президент прагнув перешкодити руху України в НАТО та Євросоюз, але через два роки війни Україна “ближча до НАТО та ЄС, ніж будь-коли”.

“Путін втратив Україну назавжди”, – заявив Столтенберг, зазначивши, що для Росії це велика стратегічна поразка, тоді як Україна врешті-решт досягне своєї мети у вигляді вступу в НАТО.

Генсек НАТО додав, що РФ доводиться платити величезну ціну за війну проти України, адже Москва, вказав він, уже втратила сотні літаків, тисячі танків та 300 тисяч солдатів.

Столтенберг констатував, що через війну в Росії зросла інфляція та знизився рівень життя, вона тепер сильніше політично ізольована, ніж раніше, але все це не змінило курс Кремля.

“У нас немає жодних ознак того, що Путін змінить свої цілі та свою політику. Він і надалі намагатиметься окупувати більше території”, – сказав він.

Генсек НАТО утримався від коментарів щодо планів України провести додаткову мобілізацію в армію, але зауважив, що ніхто не розуміє потреби у військових краще за самих українців.

“Українці показали, що вони здатні захистити себе, дати відсіч, особливо коли вони отримують зброю від Німеччини та багатьох інших країн НАТО”, – наголосив Столтенберг.

Він також закликав рішуче продовжувати підтримку України та вивчити можливість надання Києву більшої кількості оборонного обладнання шляхом внесення змін до існуючих угод з третіми країнами.

“Загалом, нам потрібно нарощувати наше виробництво, щоб краще допомагати Україні та краще захищати себе”, – резюмував генсек НАТО.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен відзначив спротив українців повномасштабному вторгненню Росії, яка, за його словами, не змогла досягнути поставлених цілей.

Перед цим міністри закордонних справ Франції та Британії запевнили, що підтримуватимуть Україну в її боротьбі проти російського вторгнення “стільки, скільки буде потрібно”, при цьому важливо, щоб президент Владімір Путін програв.