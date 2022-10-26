Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія часто звинувачує інших у тому, що має намір зробити самостійно. Тому він застеріг державу-агресора від ескалації під приводом звинувачень України у створенні так званої "брудної бомби".

Про це йдеться на сайті НАТО.

“Зараз Росія намагається фальшиво звинуватити Україну у підготовці до використання радіоактивної “брудної бомби” на власній території. Союзники по НАТО відкидають це очевидно фальшиве звинувачення. Росія часто звинувачує інших у тому, що має намір робити сама. Ми вже бачили таку тенденцію раніше, від Сирії до України. Росія не має використовувати фальшиві приводи для подальшої ескалації. Світ дуже уважно за цим спостерігає”, — сказав Столтенберг.

Ці слова він виголосив під час відвідин ударного авіаносця США George H. W. Bush, який бере участь у навчаннях в Адріатичному морі.

Очільник НАТО зауважив, що війна РФ проти України вступає у “вирішальний момент”. Він нагадав, що протягом минулих днів стало очевидним, що Іран надає Росії військову підтримку, назвавши таку ситуацію “неприйнятною”.

“Жодна країна не повинна допомагати агресору у цій злочинній війні. Я вітаю той факт, що союзники та Європейський Союз застосовують потужні санкції проти Тегерана”, — додав генеральний секретар.

Водночас Столтенберг наголосив, що НАТО не є стороною у цій війні, однак союзники будуть продовжувати підтримувати Україну так довго, скільки це буде необхідним.