13 червня Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Вашингтоні. Сторони обговорили пріоритети саміту НАТО у Вільнюсі, зокрема подальшу підтримку України та посилення механізмів оборони Альянсу.

Джерело: DW

Глава зовнішньополітичного відомства США припустив, що у Вільнюсі Києву нададуть “сильний пакет політичної та практичної підтримки”. 13 червня Вашингтон оголосив про додатковий пакет військової допомоги Україні у 325 млн доларів.

Серед озброєння зокрема “критично важливі засоби ППО, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем, артилерійські снаряди, протитанкова зброя, бронемашини та інше обладнання”.

Як зауважують у Пентагоні, пакет надає “основні можливості для надання допомоги Україні у її зусиллях щодо повернення суверенної території та підтримки українських повітряних захисників, які хоробро захищають українських армійці, цивільних та критично важливу інфраструктуру”.

Своєю чергою, Столтенберг зауважив, що Україна робить успіхи у своєму наступі.

Водночас ми всі знаємо, що чим більше землі українці зможуть звільнити, тим сильнішою буде їхня позиція за столом переговорів”.

Та додав, що сильна позиція на переговорах робить ймовірнішим, що президент РФ Володимир Путін усвідомлює, “що він ніколи не виграє цю битву”.

Зауважимо, серед союзників країн НАТО спалахнула дискусія, яка чинить тиск на президента США Джо Байдена, щоб той підтримав значно швидший шлях до членства України в НАТО.

Раніше стало відомо, що країни НАТО не готові погодити дату вступу України під час війни з Росією. Водночас держави-члени Альянсу мають надати сильний сигнал про продовження підтримки України під час липневого саміту у Вільнюсі. За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, союзні країни вважають, що нагальним завданням зараз є забезпечити Україну допомогою для перемоги.

Тоді як заступник міністра оборони Володимир Гаврилов повідомив, що на Вільнюському саміті країни-члени НАТО нададуть Україні алгоритм вступу до Альянсу.

Нагадаємо, російські та українські сили повідомляють про інтенсивні бої у Донецькій та Запорізькій областях. Звіти від російських офіційних осіб зазначають, що українські війська досягли успіху на деяких ділянках фронту.