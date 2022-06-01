Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Брюсселі планується зустріч представників Швеції, Фінляндії та Туреччини. обговорюватиметься протидія Анкари вступу країн до альянсу.

Про це повідомило британське видання The Guardian.

Зазначається, що генсек НАТО Єнс Столтенберг та держсекретар Сполучених Штатів ентоні Блінкен провели спільну пресконференцію.

Під час заходу Блінкен наголосив, що серед країн-членкинь НАТО є “міцний” консенсус у питанні вступу до лав альянсу Фінляндії та Швеції.

Однак слід зауважити, що проти такого членства лише Анкара. Туреччина вважає, що вищезазначені держави, переховують терористів. Зокрема, в заявах офіційної Анкари йдеться про Робітничу партію Курдистану.

Чисельні заяви світових лідерів свідчать про те, що переговорний процес між Швецією, Фінляндією та Туреччиною вже розпочато. Нещодавно делегації держав провели зустріч в Анкарі.

Водночас Столтенберг під час пресконференції повідомив про черговий раунд переговорів. За його словами, цього разу представники країн зустрінуться в Брюсселі. Головною темою зустрічі буде протидія вступу до НАТО Фінляндії та Швеції з боку Туреччини

“Я тісно контактую з президентом Туреччини Ердоганом і з лідерами Фінляндії та Швеції”, – додав Столтенберг.