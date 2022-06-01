Про це повідомило британське видання The Guardian.
Зазначається, що генсек НАТО Єнс Столтенберг та держсекретар Сполучених Штатів ентоні Блінкен провели спільну пресконференцію.
Під час заходу Блінкен наголосив, що серед країн-членкинь НАТО є “міцний” консенсус у питанні вступу до лав альянсу Фінляндії та Швеції.
Однак слід зауважити, що проти такого членства лише Анкара. Туреччина вважає, що вищезазначені держави, переховують терористів. Зокрема, в заявах офіційної Анкари йдеться про Робітничу партію Курдистану.
Чисельні заяви світових лідерів свідчать про те, що переговорний процес між Швецією, Фінляндією та Туреччиною вже розпочато. Нещодавно делегації держав провели зустріч в Анкарі.
Водночас Столтенберг під час пресконференції повідомив про черговий раунд переговорів. За його словами, цього разу представники країн зустрінуться в Брюсселі. Головною темою зустрічі буде протидія вступу до НАТО Фінляндії та Швеції з боку Туреччини
“Я тісно контактую з президентом Туреччини Ердоганом і з лідерами Фінляндії та Швеції”, – додав Столтенберг.
- Раніше повідомлялося, що в Данії проходить референдум щодо приєднання до оборонної політики ЄС.
- Також прем’єрка Швеції зазначала, що діалог із Туреччиною щодо вступу до НАТО триватиме й далі.