Про це йдеться на сайті НАТО.
“Зараз Росія намагається фальшиво звинуватити Україну у підготовці до використання радіоактивної “брудної бомби” на власній території. Союзники по НАТО відкидають це очевидно фальшиве звинувачення. Росія часто звинувачує інших у тому, що вони мають намір робити самі. Ми вже бачили таку тенденцію раніше, від Сирії до України. Росія не має використовувати фальшиві приводи для подальшої ескалації. Світ дуже уважно за цим спостерігає”, — сказав Столтенберг.
Ці слова він виголосив під час відвідування ударного авіаносця США George H. W. Bush, який бере участь у навчаннях в Адріатичному морі.
Голова НАТО зауважив, що війна РФ проти України вступає у “вирішальний момент”. Він нагадав, що протягом минулих днів стало очевидним, що Іран надає Росії військову підтримку, назвавши таку ситуацію “неприйнятною”.
“Жодна країна не повинна допомагати агресору у цій злочинній війні. Я вітаю той факт, що союзники та Європейський Союз застосовують потужні санкції проти Тегерана”, — додав генеральний секретар.
Водночас Столтенберг наголосив, що НАТО не є стороною у цій війні, однак союзники будуть продовжувати підтримувати Україну так довго, як це буде необхідним.
- Міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час розмови з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню заявив, що в Україні буцімто готують провокації із застосуванням так званої “брудної бомби”.
- Оскільки західні країни відкинули заяви Росії про те, що Україна готується підірвати так звану “брудну бомбу” на власній території, у Держдепартамені США припустили, що Росія, можливо, планує зробити це сама.
- Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії готуються найближчими днями відвідати два ядерні об’єкти України у відповідь на заяви Росії про розробку Україною “брудної бомби”.