Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що постачання додаткового важкого озброєння Україні — найшвидший шлях до миру.

Про це він розповів в інтерв’ю Handelsblatt 15 січня.

Так, Єнс Столтенберг у Брюсселі посилює тиск на уряд Німеччини, щоб той відправив в Україну танки Leopard 2.

Ми перебуваємо у вирішальній стадії війни, — зазначив Генсек. Тому важливо, щоб ми надали Україні зброю, необхідну для перемоги. Військова підтримка України — це найшвидший шлях до миру”.

Водночас він високо оцінив рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца спорядити ЗСУ бойовими машинами піхоти Marder.

У Handelsblatt зауважили, що 20 січня під час зустрічі союзників на авіабазі США Рамштайн мають ухвалити подальші рішення.

Нещодавні зобов’язання відносно постачання важкої бойової техніки дуже важливі — і я чекаю ще більшого в найближчому майбутньому”, – наголосив Столтенберг.

Розмірковуючи про небезпеку ядерної ескалації, голова НАТО констатував, що ризик застосування ядерної зброї невеликий. Він висловив переконання, що РФ почула надіслані сигнали від Китаю та інших країн, що “ядерна зброя не повинна бути використана”.

Він заявив, що російський лідер Володимир Путін допустив велику помилку, напавши на Україну, адже переоцінив силу своєї армії.

Ми бачимо їх помилки, відсутність морального духу, проблеми з керівництвом, погане обладнання”, – зауважив Столтенберг.

Проте застеріг від недооцінки Росії, попередивши, що те, чого їм не вистачає в моральному дусі та підготовці, росіяни намагаються компенсувати масовістю. І вони продемонстрували, що готові до великих втрат серед своїх збройних сил.

20 січня міністри оборони країн-союзниць України обговорять подальшу військову допомогу Києву на американській авіабазі Рамштайн у ФРН.

Раніше посол України в Німеччині Олексій Макєєв закликав Берлін якнайшвидше постачити Києву німецькі бойові танки Leopard 2, зазначивши, що німецькі танки “життєво важливі”.

Польща стала першою країною НАТО, яка заявила про намір спорядити важкі західні бойові танки Україні, про це оголосив президент Анджей Дуда після зустрічі з президентами України та Литви Володимиром Зеленським та Гітанасом Науседою у Львові. Поки що мовиться про 14 танків.

Згодом, про намір передати Україні танки оголосив і Лондон. Прем’єр-міністр Ріші Сунак закликав міністра оборони Бена Уоллеса працювати з партнерами, аби просуватися далі у підтримці України, зокрема й щодо питання надання танків Challenger 2.

Окрім цього, президент Саулі Нііністе зазначив, що поки що не може мовитися про велику кількість танків для надання Києву, оскільки Фінляндія є сусідньою з Росією країною і поки не увійшла до НАТО.

Очікується, що 16 січня, британський уряд, ймовірно, оголосить про рішення передати Збройним силам України бойові танки Challenger 2.

Довідка. Leopard 2 — основний бойовий танк, створений німецьким підприємством Краус-Мафай. Leopard 2 став наступником успішної розробки тієї ж фірми — основного бойового танку Leopard 1. Виробництво Leopard 2 розпочалось у 1979 році. Leopard вважається одним з найдорожчих танків світу. Він має високу надійність, живучість, відмінну вогневу міць.