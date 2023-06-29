Столтенберг залишиться на посаді глави НАТО ще на рік – Politico

Єнс Столтенберг має намір залишитися на посаді генерального секретаря НАТО ще на рік, повідомили четверо осіб, знайомих з цим рішенням.

Джерело: Politico

Офіційний представник США зазначив, що продовження керівництва генерального секретаря є “завершеною справою”. На запитання, чи так це, високопоставлений дипломат із Західної Європи відповів “так”, додавши, що це “буде офіційно оформлено наступного тижня”. Високопоставлений дипломат зі Східної Європи та високопосадовець НАТО також підтвердили наявність консенсусу в Альянсі.

Були чутки про намір зберегти посаду за Столтенбергом, і рішення очікували напередодні великого саміту НАТО у Вільнюсі наступного місяця, який вважається одним із найважливіших зборів Альянсу за минулі роки на тлі повномасштабної війни Росії проти України.

Союзники хотіли прийняти рішення про те, чи залишити генерального секретаря, чи знайти нове керівництво до зустрічі 11-12 липня, яка відбувається під час контрнаступу України та після заколоту російських найманців групи “Вагнер”, яке виявило найбільшу тріщину в режимі президента РФ Володимира Путіна за два десятиліття.

Столтенберг, колишній прем’єр-міністр Норвегії, перебуває на посаді голови НАТО з 2014 року, і йому вже кілька разів пролонговували повноваження. Союзники витратили місяці на обдумування наступника, розглядаючи таких лідерів, як прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен і міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, перш ніж вирішили залишитися з нинішнім генсеком.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну зіграло важливу роль у прийнятті цього рішення, оскільки низка столиць віддала перевагу утриманню досвідченого політика, відомого своєю обережною риторикою, у політично чутливий для альянсу період.

Зауважимо, глава Міноборони Великої Британії заявив, що НАТО має розглянути питання про те, щоб не враховувати конкретні вимоги стосовно шляху України до вступу в Альянс.

Нагадаємо, 22 червня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію стосовно політичних наслідків агресії РФ проти України.

За інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден підтримує ідею спрощеного вступу України до НАТО – тобто, без ПДЧ – після завершення російсько-української війни.

Також стало відомо, що лідери країни ЄС можуть дозволити направити військові місії в Україну – за відповідних обставин і за умови, що такий крок погодять усі члени блоку.