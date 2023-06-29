Столтенберг залишиться на посаді глави НАТО ще на рік – Politico

російсько-українська війна
22:21 Робив знімки військового аеродрому: у Словенії затримали росіянина
22:01 ЄС планує продовжити санкції проти Ірану через постачання зброї до РФ
21:33 За тиждень експорт «зерновим коридором» скоротився на 18% – УКАБ
21:13 У НКРЕКП погодили підвищення тарифів на холодну воду приблизно на 30%
21:05 Країни Балтії закликали НАТО зміцнити східні кордони на тлі переміщення ПВК «Вагнер» у Білорусь
20:59 Прем’єр-міністр Іспанії відвідає Україну в перший день головування в ЄС
20:45 Найдавніші предки людини жили на Землі одночасно з динозаврами – результати дослідження
20:38 Україна отримала понад 1,2 млрд доларів від США та Фінляндії
20:28 Протягом доби росіяни завдали 23 авіаційних ударів по позиціях ЗСУ – Генштаб
19:59 Пропагандисти поширили фото Романа Вінтоніва, відомого як Майкл Щур, під виглядом «іноземного найманця» з Міжнародного легіону ЗСУ
19:51 На Херсонщині окупанти помістили під варту близько сотні осіб з метою отримання викупу – Міноборони
19:24 Штучний підсолоджувач, який використовується в дієтичних напоях Coca-Cola – можливий канцероген
19:19 Україна має право «пропустити» ключові вимоги на шляху до членства в НАТО – Воллес
19:01 Сенатори США закликали передати Україні систему «Залізний купол»
18:59 У Німеччині цьогоріч зросла кількість українських школярів
18:45 Майже 80% українців мають близьких родичів або друзів, які загинули чи поранені на війні – опитування КМІС
18:31 «Ослаблений Путін – це велика загроза»: Боррель про наслідки заколоту Пригожина
18:21 Майже 4 тисячі постраждалих внаслідок війни українців евакуйовано на лікування за кордон – МОЗ
17:51 Педофіли стали використовувати ШІ для створення і продажу реалістичного дитячого порно — розслідування BBC
17:49 Київ знаходиться поза межею впливу у разі теракту РФ на ЗАЕС – очільник МОЗ
17:31 Planet Labs оприлюднив супутникові знімки ймовірного табору найманців ПВК «Вагнер» у Білорусі
17:29 В Україні створили портал «Мистецтво перемоги», де можна переглянути добірку мілітарі-стінописів та постерів
17:03 Чехія заборонила в’їзд на свою територію спортсменам, що представляють РФ
17:01 На тлі заколоту Пригожина Фінляндія посилила контроль на кордоні з Росією
16:48 Нове дослідження свідчить, що проживання поблизу зелених насаджень може продовжити життя на 2,5 року
16:35 Верховна Рада ратифікувала угоду про участь України в програмі ЄС для співробітництва в галузі оподаткування
16:33 У випадку аварії на ЗАЕС можуть евакуювати близько 140 тисяч осіб
16:29 На Червоній планеті марсохід Perseverance сфотографував метеорит-пончик
16:23 До 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено псевдогубернатора Запорізької області
16:20 На тимчасово окупованих територіях України загострюється дефіцит ліків – ЦНС
16:05 Батькам не віддають тіла загиблих підлітків, яких росіяни вбили у Бердянську
15:57 У Литві посилили контроль та перевірки осіб, які в’їжджають з Білорусі та РФ
15:56 Мікроскопічну сумочку Louis Vuitton, яка менша за крупину солі, продали за понад 63 тисячі доларів

Столтенберг залишиться на посаді глави НАТО ще на рік – Politico

Єнс Столтенберг має намір залишитися на посаді генерального секретаря НАТО ще на рік, повідомили четверо осіб, знайомих з цим рішенням.

Четвер, 29 червня 2023, 21:49
Підтримати

Джерело: Politico

Офіційний представник США зазначив, що продовження керівництва генерального секретаря є “завершеною справою”. На запитання, чи так це, високопоставлений дипломат із Західної Європи відповів “так”, додавши, що це “буде офіційно оформлено наступного тижня”. Високопоставлений дипломат зі Східної Європи та високопосадовець НАТО також підтвердили наявність консенсусу в Альянсі.

Були чутки про намір зберегти посаду за Столтенбергом, і рішення очікували напередодні великого саміту НАТО у Вільнюсі наступного місяця, який вважається одним із найважливіших зборів Альянсу за минулі роки на тлі повномасштабної війни Росії проти України.

Союзники хотіли прийняти рішення про те, чи залишити генерального секретаря, чи знайти нове керівництво до зустрічі 11-12 липня, яка відбувається під час контрнаступу України та після заколоту російських найманців групи “Вагнер”, яке виявило найбільшу тріщину в режимі президента РФ Володимира Путіна за два десятиліття.

Столтенберг, колишній прем’єр-міністр Норвегії, перебуває на посаді голови НАТО з 2014 року, і йому вже кілька разів пролонговували повноваження. Союзники витратили місяці на обдумування наступника, розглядаючи таких лідерів, як прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен і міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, перш ніж вирішили залишитися з нинішнім генсеком.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну зіграло важливу роль у прийнятті цього рішення, оскільки низка столиць віддала перевагу утриманню досвідченого політика, відомого своєю обережною риторикою, у політично чутливий для альянсу період.

Зауважимо, глава Міноборони Великої Британії заявив, що НАТО має розглянути питання про те, щоб не враховувати конкретні вимоги стосовно шляху України до вступу в Альянс.

Нагадаємо, 22 червня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію стосовно політичних наслідків агресії РФ проти України.

За інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден підтримує ідею спрощеного вступу України до НАТО – тобто, без ПДЧ – після завершення російсько-української війни.

Також стало відомо, що лідери країни ЄС можуть дозволити направити військові місії в Україну – за відповідних обставин і за умови, що такий крок погодять усі члени блоку.

Теги: Генсек НАТО, Глава НАТО, джерела, інформація, посада, Столтенберг

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook