Про це генсек Альянсу повідомив у Twitter.

Розмова відбулася напередодні саміту НАТО.

“Ми обговорили майбутній саміт НАТО, ситуацію з безпекою в регіоні та неприйнятне військове нарощування Росії. Я наголосив на нашій постійній політичній та практичній підтримці та заохотив їх процес реформ”, – написав Столтенберг.

Водночас Зеленський повідомив, що поінформував генсека Альянсу про суттєві загрози з боку РФ. Він сподівається, що на саміті НАТО будуть розглянуті дієві кроки зі стримування агресії РФ. 

“Наголосив на важливості для України підтвердження політики відкритих дверей Альянсу та чинності рішення від 2008 року щодо ПДЧ для України”, – зазначив Зеленський.

Додамо, що саміт НАТО відбудеться 14 червня у Брюсселі. Україну на нього не запросили, оскільки зустріч не передбачає участі країн-партнерів. На саміт також не поїде Грузія.

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