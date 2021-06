Про це генсек Альянсу повідомив у Twitter.

Розмова відбулася напередодні саміту НАТО.

“Ми обговорили майбутній саміт НАТО, ситуацію з безпекою в регіоні та неприйнятне військове нарощування Росії. Я наголосив на нашій постійній політичній та практичній підтримці та заохотив їх процес реформ”, – написав Столтенберг.

Spoke with President @ZelenskyyUa of our valued partner #Ukraine . We discussed the upcoming #NATOSummit , the security situation in the region & #Russia 's unacceptable military build-up. I stressed our continued political & practical support & encouraged their reform process.

Водночас Зеленський повідомив, що поінформував генсека Альянсу про суттєві загрози з боку РФ. Він сподівається, що на саміті НАТО будуть розглянуті дієві кроки зі стримування агресії РФ.

“Наголосив на важливості для України підтвердження політики відкритих дверей Альянсу та чинності рішення від 2008 року щодо ПДЧ для України”, – зазначив Зеленський.

Informed @jensstoltenberg about significant threats from Russia. Hopeful that the @NATO summit will consider efficient steps to deter 🇷🇺 aggression. Stressed the importance for #Ukraine of reaffirming the NATO's open door policy & the validity of the 2008 decision on #MAP for 🇺🇦. pic.twitter.com/EDJgaMllXh

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 10, 2021