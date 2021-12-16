Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у Брюсселі.

“Ми не підемо на компроміс щодо права України обирати свій шлях. Ми не підемо на компроміс щодо права НАТО захищати своїх союзників і ми не будемо йти на компроміс у том, що НАТО має партнерство з Україною, яке важливе і для нас, і для України”, – сказав Столтенберг.

Він додав, що співпраця НАТО з Україною має оборонний характер і це жодним чином не загроза для Росії.

“Агресор тут – Росія. Це Росія використовує військову силу проти України, незаконно анексує частину території, продовжує дестабілізувати Схід. І тепер ми бачимо значне нарощування військ в Україні та навколо. Саме Росія повинна змінити поведінку, Росія повинна змінити курс. Найбільше турбує те, що цю модель поведінки ми бачимо багато років. Росія вдерлася до сусідів, України та Грузії, Росія порушила ключовий договір із контролю над озброєнням”, – сказав генсек.

Він знову закликав Росію повернутися до дипломатії та деескалації, і поважати суверенітет та територіальну цілісність України.