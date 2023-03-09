Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що завдяки гуманітарній допомозі Міжнародної Організації з Міграції перебування мешканців столиці на підземних станціях метро під час повітряних тривог стане більш комфортним.

Про це інформує пресслужба КМДА.

Так, комунальне підприємство “Київський метрополітен” отримало 10 500 розкладних стільців, 1500 ковдр та 1500 матраців.

Допомогу розподілять на кожну підземну станцію, котра використовується як укриття. Під час повітряної тривоги, для того, щоб отримати стільці, необхідно звернутися до чергового персоналу на станції.

У пресслужбі уточнили, що ковдри та матраци використовуватимуться у випадку довготривалої повітряної тривоги – понад 12 годин.

Також повідомляється, що 9 березня на лінію підземки вийшов новий арт-потяг. На вагонах зображено патріотичні малюнки, слова та фрази, що вже стали символічними за час повномасштабної війни. Курсуватиме арт-потяг червоною гілкою метрополітену.

Цей проєкт реалізувала компанія “Paint Hunters”. Кошти з бюджету міста та підземки не залучалися. Художники розписали арт-потяг у подарунок столиці та його мешканцям.