Про це повідомляють у пресслужбі метрополітену.
“У ніч з 19 на 20 жовтня у зв’язку з проведенням на стадіоні НСК “Олімпійський” футбольного матчу (початок гри о 22:00) між командами “Шахтар” (Донецьк) і “Реал” (Мадрид), робота метрополітену буде продовжена на одну годину”, – йдеться в повідомленні.
Водночас наголошується, що можливі обмеження у роботі трьох станцій. Зокрема, перед футбольним матчем і після закінчення гри можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів на станціях “Олімпійська”, “Палац Спорту”, “Площа Льва Толстого”.
Такий механізм можуть застосувати з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.
Нагадаємо, що гра почнеться 19 жовтня о 22:00.
- Раніше повідомлялося, що Міжнародна федерація футболу (FIFA) евакуювала з Афганістану до Дохи(Катар) майже 100 спортсменів з родинами.