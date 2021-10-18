У ніч з 19 на 20 жовтня столичне метро працюватиме на годину довше. Це пов’язано з проведенням футбольного матчу між командами "Шахтар" (Донецьк) і "Реал" (Мадрид).

Про це повідомляють у пресслужбі метрополітену.

“У ніч з 19 на 20 жовтня у зв’язку з проведенням на стадіоні НСК “Олімпійський” футбольного матчу (початок гри о 22:00) між командами “Шахтар” (Донецьк) і “Реал” (Мадрид), робота метрополітену буде продовжена на одну годину”, – йдеться в повідомленні.

Водночас наголошується, що можливі обмеження у роботі трьох станцій. Зокрема, перед футбольним матчем і після закінчення гри можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів на станціях “Олімпійська”, “Палац Спорту”, “Площа Льва Толстого”.

Такий механізм можуть застосувати з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

Нагадаємо, що гра почнеться 19 жовтня о 22:00.