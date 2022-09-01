У Києві планують придбати пересувні мобільні котельні, які стануть резервним джерелом теплопостачання на випадок позаштатних ситуацій під час опалювального сезону взимку.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

У КМДА зазначили, що пересувні мобільні котельні взимку забезпечуватимуть теплом лікарні, дитячі садки, школи й працюватимуть у пунктах обігріву. Таке рішення ухвалила Рада оборони Києва.

“Ми розуміємо складність майбутнього опалювального сезону та серйозність ризиків, якими він супроводжуватиметься через воєнний стан, саме тому місто здійснює додаткові заходи на випадок надзвичайних ситуацій. Придбано запас резервного палива для ТЕЦ і додаткової кількості генераторів, а також ухвалено рішення про закупівлю необхідної кількості пересувних котельних. Вони працюватимуть як резервні джерела обігріву будівель”, – повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Окрім того, він додав, що підготовка до зими у столиці – на завершальному етапі, усі необхідні планові роботи виконано, зараз триває усунення аварійних пошкоджень мереж та планова робота на електромережах й обладнанні.

У Київській міській державній адміністрації розповіли, що у столиці вже здійснили гідравлічні випробування мереж і ліквідували понад 2 тисячі пошкоджень. Також вже замінили понад 17 кілометрів мереж.

“На сьогодні основні теплоджерела запустили в роботу, і киянам відновили або продовжують відновлювати гаряче водопостачання”, – наголосили у КМДА.

А також зауважили, що зараз триває перевірка стану електромереж та електрообладнання, які повинні стабільно працювати взимку в умовах підвищеного навантаження. Адже система електропостачання є резервною для забезпечення тепла.