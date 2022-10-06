Стоматолог із Харківської області заявив, що коробка із вирваними зубними протезами жовтого кольору, яку було знайдено у селі Піски-Радьківські, схожа на ту, яка була відібрана у нього російськими загарбниками.

Про це місцевий стоматолог розповів журналістам BILD.

“Ці зуби схожі на зуби з моєї колекції, яку тут пограбували російські окупанти. Вони від людей, яких я лікував усі ці роки”, – прокоментував фото з вирваними зубними протезами місцевий стоматолог села Піски-Радьківські у Харківські області Сергій.

За його словами, він єдиний стоматолог у цій місцевості, тому, ймовірно, що ці зубні протези з його колекції. Крім того, лікар підозрює, що росіяни вкрали зуби, бо думали, що вони зі справжнього золота, а ще для того, щоб залякувати українців.

“Мені повідомили сусідні мешканці, нібито росіяни цим лякали людей”, – зазначив Сергій. Також він показав журналістам іншу свою колекцію зубних протезів.

На питання, чи могли зубні протези бути від мертвих людей, стоматолог відповів: “Боже мій, ні! Вони надходили від людей, яких я лікував роками. Я вийняв ці зуби, тому що вони були погані. За 30 років я видалив десятки тисяч зубів, це лише частина з них. Іноді я вириваю п’ять-вісім зубів на день, і це за 33 роки моєї практики”.

Нагадаємо, що раніше начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов опублікував фото коробки з вирваними зубними протезами, яку знайшли в одній з виявлених катівень у селі Піски-Радьківські.