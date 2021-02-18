Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Слідство встановило, що підозрювана вчинила насильницькі дії щодо малолітніх дітей, чим завдала їм фізичного болю та викликала у них страх, емоційну невпевненість і психологічні страждання.
Наразі встановлено 3 потерпілих.
За даними слідчих, у лютому 2021 року лікарка, діючи умисно та усвідомлюючи свою фізичну перевагу над малолітньою дитиною, під час лікування зубів спричинила дитині легкі тілесні ушкодження у вигляді саден на шиї та синців на плечах.
“На час вручення підозри місце перебування лікарки не встановлено: її немає ані за місцем проживання, ані за місцем роботи. Тож відповідно до КПК України, повідомлення про підозру вручено її батькові, як близькому родичеві”, – йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснює Рівненське районне управління поліції Головного управління Нацполіції в області за процесуального керівництва Рівненської місцевої прокуратури.
- Раніше повідомлялося, що у Рівному поліція розпочала розслідування щодо лікарки-дантистки, яку звинувачують у знущанні з дітей під час лікування.
- Поліція порушила одне кримінальне провадження за частиною 2 статті 140 та чотири — за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу щодо лікарки з Рівного, яку звинувачують у побитті дітей.