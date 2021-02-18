Стоматологині з Рівного повідомлено про підозру за фактом нанесення умисних легких тілесних ушкоджень та побоїв малолітнім пацієнтам (ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 126 КК України).

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що підозрювана вчинила насильницькі дії щодо малолітніх дітей, чим завдала їм фізичного болю та викликала у них страх, емоційну невпевненість і психологічні страждання.

Наразі встановлено 3 потерпілих.

За даними слідчих, у лютому 2021 року лікарка, діючи умисно та усвідомлюючи свою фізичну перевагу над малолітньою дитиною, під час лікування зубів спричинила дитині легкі тілесні ушкодження у вигляді саден на шиї та синців на плечах.

“На час вручення підозри місце перебування лікарки не встановлено: її немає ані за місцем проживання, ані за місцем роботи. Тож відповідно до КПК України, повідомлення про підозру вручено її батькові, як близькому родичеві”, – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснює Рівненське районне управління поліції Головного управління Нацполіції в області за процесуального керівництва Рівненської місцевої прокуратури.