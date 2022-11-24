Про це повідомило Hypebeast.

Кросівки випустили після спільної роботи з футбольною формою і бутсами з командою “Челсі” та членом збірної Англії Рахімом Стерлінгом. Запуск нової моделі відбувся після того, як футболіст забив гол у ворота Ірану на Чемпіонаті світу.

Зазначено, що нова модель кросівок прикрашена військовими мотивами. Взуття поєднує в собі стару замшу в оливковому кольорі на її накладках. Кросівки містять сірий колір сітки, який домінує на задній половині моделі. Також для моделі використали перфоровану п’яткову вкладку та міцні п’яткові затискачі. Розділена проміжна підошва закладає основу для тривимірного логотипа “N” на бічних сторонах.

Класичний логотип Stone Island у вигляді компаса використовується на язичках, покритих зеленим, жовтим і чорним тонами. Решту взуття доповнюють відтінки брудно-білого кольору на нечіткій підкладці, підошві та шнурках.