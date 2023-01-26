Про це повідомляють #Букви.
Так, на сторінці українського боксера відображається напис “На жаль, ця сторінка недоступна”.
Водночас, за аналогічним посиланням боксера можна відшукати з території інших країн, а також – з РФ.
Щобільше, дописи спортсмена активно коментує Анатолій Шарій, мовляв, Ломаченко “не прогнувся”.
Зазначимо, у соцмережі українського боксера 2,1 млн читачів. Сторінка вважається однією з найпопулярніших з-поміж усіх українських спортсменів.
Раніше Василя Ломаченка внесли до Реєстру держзрадників, котрий веде ГО “Рух Чесно”. Раніше спортсмен неодноразово публікував фото та відео зі священнослужителями УПЦ МП.
У серпні цього року Ломаченко втрапив у скандал опублікувавши в соцмережі інтерв’ю митрополити Луки Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП). Останній у своєму інтерв’ю заявляв, що українців бомбардують через підтримку ЛГБТ-спільноти та нецензурні вислови.
Варто також зауважити, що після обшуків Служби безпеки України у Києво-Печерській Лаврі, де було знайдено проросійську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди “русского мира”, Ломаченко у своєму Instagram опублікував фото зі святині, на яких він пече проскурки.
Додамо, що митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука (Коваленко Андрій В’ячеславович) нещодавно опинився під санкціями РНБО. Йому заборонили користуватися активами, виводити капітали за кордон, обмежила для нього торговельні та інші операції пов’язані з майном, а також, позбавила державних нагород.
- У Службі безпеки України опублікували повний перелік осіб, які потрапили під санкції РНБО та були затверджені Президентом України.
- Співробітники Служби безпеки України повідомила про підозру колишньому керівнику Кіровоградської єпархії УПЦ (МП), який координував поширення прокремлівських поглядів у регіоні.
- Президент Україн Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року “Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”.