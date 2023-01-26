Колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах та олімпійський чемпіон 2008 та 2012 років з боксу Василь Ломаченко, ймовірно, заблокував доступ до своєї сторінки в Instagram для користувачів з України. Принаймні підписники не можуть відкрити її без додаткової програми. Не виключається, що обліковий запис закрив сам Instagram, яке це було, зокрема з українськими артистами, котрі мають проросійську позицію.

Про це повідомляють #Букви.

Так, на сторінці українського боксера відображається напис “На жаль, ця сторінка недоступна”.

Водночас, за аналогічним посиланням боксера можна відшукати з території інших країн, а також – з РФ.

Щобільше, дописи спортсмена активно коментує Анатолій Шарій, мовляв, Ломаченко “не прогнувся”.

Зазначимо, у соцмережі українського боксера 2,1 млн читачів. Сторінка вважається однією з найпопулярніших з-поміж усіх українських спортсменів.

Раніше Василя Ломаченка внесли до Реєстру держзрадників, котрий веде ГО “Рух Чесно”. Раніше спортсмен неодноразово публікував фото та відео зі священнослужителями УПЦ МП.

У серпні цього року Ломаченко втрапив у скандал опублікувавши в соцмережі інтерв’ю митрополити Луки Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП). Останній у своєму інтерв’ю заявляв, що українців бомбардують через підтримку ЛГБТ-спільноти та нецензурні вислови.

Варто також зауважити, що після обшуків Служби безпеки України у Києво-Печерській Лаврі, де було знайдено проросійську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди “русского мира”, Ломаченко у своєму Instagram опублікував фото зі святині, на яких він пече проскурки.

Додамо, що митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука (Коваленко Андрій В’ячеславович) нещодавно опинився під санкціями РНБО. Йому заборонили користуватися активами, виводити капітали за кордон, обмежила для нього торговельні та інші операції пов’язані з майном, а також, позбавила державних нагород.