Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу зустрівся з російським колегою Сергієм Лавровим, після чого закликав Україну та Росію "сісти за стіл переговорів", щоб якомога швидше зупинити війну.

Про це мовиться в матеріалі CNN Turk.

“Від імені Туреччини я заявляю, що війна має бути припинена шляхом переговорів якнайшвидше. Також я запевняю, що країна готова надати будь-яку підтримку”, – прокоментував Чавушоглу.

Крім того, міністр наголосив, що Анкара продовжує докладати усіх зусиль, щоб зернову угоду було реалізовано.

За його словами, уряд Туреччини надає важливого значення продовженню ініціативи. “Ця світова криза – особливо важлива для зменшення проблеми, якої зазнає чи не кожне домогосподарство у світі”, – резюмував він.

Варто додати, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з Володимиром Путіним 25 березня закликав очільника Кремля негайно припинити війну на території України.

Нагадаємо, що Організація Об’єднаних Націй закликала продовжити на 120 днів “зернову ініціативу”, що дає змогу безпечно експортувати українське зерно з чорноморських портів. Це сталося після того, як Росія заявила, що продовжить угоду лише на 60 днів.