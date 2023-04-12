Про це мовиться в матеріалі CNN Turk.
“Від імені Туреччини я заявляю, що війна має бути припинена шляхом переговорів якнайшвидше. Також я запевняю, що країна готова надати будь-яку підтримку”, – прокоментував Чавушоглу.
Крім того, міністр наголосив, що Анкара продовжує докладати усіх зусиль, щоб зернову угоду було реалізовано.
За його словами, уряд Туреччини надає важливого значення продовженню ініціативи. “Ця світова криза – особливо важлива для зменшення проблеми, якої зазнає чи не кожне домогосподарство у світі”, – резюмував він.
Варто додати, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з Володимиром Путіним 25 березня закликав очільника Кремля негайно припинити війну на території України.
Нагадаємо, що Організація Об’єднаних Націй закликала продовжити на 120 днів “зернову ініціативу”, що дає змогу безпечно експортувати українське зерно з чорноморських портів. Це сталося після того, як Росія заявила, що продовжить угоду лише на 60 днів.
- У Сполучених Штатах також закликали РФ продовжити та розширити домовленість в межах Чорноморської зернової ініціативи задля експорту українського зерна із заблокованих росіянами портів після повномасштабного вторгнення. Представник Держдепартаменту США Нед Прайс наголосив, що продовження “зернової угоди”, дія якої закінчується 18 березня, є пріоритетом США.
- Росія назвала умову, за якої “зернову угоду” буде продовжено автоматично. Угода, що дозволяє безпечно експортувати зерно з чорноморських портів України, буде автоматично продовжена після закінчення терміну її дії 18 березня, якщо не буде заперечень з боку залучених сторін.
- Туреччина продовжила переговори щодо “зернової ініціативи” після того, як Росія у Женеві підтримала продовження угоди з Україною на 60 днів.
- Україна розпочала онлайн-переговори із партнерами щодо продовження Чорноморської “зернової ініціативи”, аби вона й надалі могла постачати зерно на світовий ринок.