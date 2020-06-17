У середу вранці, 17 червня, прихильники партії Шарія влаштували акцію протесту під стінами Офісу президента в Києві. Контр-акцію організували представники націоналістичних організацій.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, прихильники партії Шарія прийшли вранці на Банкову з національними прапорами України і символікою партії.

Вони тримають плакати з гаслами такого змісту: “Імпотентській владі імпічмент”, “Не можеш? Іди!”, “Навіщо став президентом?”, “Не мій президент”, “Вова, йди”.

Вони також скандують “Не мій президент!”.

Згідно з оприлюдненим напередодні анонсом, учасники акції хочуть “домогтися реакції вищого керівництва країни на численні побиття журналістів і свавілля поліції стосовно мирних громадян”.

Паралельно націоналісти організували контр-акцію під назвою “Київ не для Шарія”. Участь у ній беруть представники “Демократичної сокири”, “Руху ветеранів України” і “дружніх патріотичних організацій”. Вони збиралися на Майдані Незалежності, після чого попрямували на Банкову “для проведення моралізаторської бесіди на тему “Київ – українське місто”.

Між націоналістами та прихильниками Шарія вже відбулися невеликі сутички, під час яких було розпорошено сльозогінний газ. На кадрах видно, що учасники акції, організованої партією Шарія, тікають від націоналістів.

Безпосередньо на місці проведення протестів учасників акцій розділяють ряди правоохоронців. Націоналісти кидали яйця в прихильників партії Шарія, а також розтягнули банер: “Шарія під плінтус”.

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Варто зазначити, що правоохоронці посилили охорону “урядового кварталу” в центрі Києва у зв’язку з анонсованими акціями. Про це повідомили в прес-службі Нацполіції.

“Сьогодні на вулиці Банковій заплановані масові заходи, учасники яких мають різні політичні вподобання. До охорони правопорядку заступили поліцейські та нацгвардійці. Ми не виключаємо, що учасники заходів можуть вдаватися до заздалегідь спланованих агресивних дій”, – сказано в повідомленні.

Поліція звернулася до учасників акцій із закликом дотримуватися законодавства, діяти в правовому полі і реалізовувати своє право на зібрання мирним шляхом.

Представників ЗМІ попросили бути обережними: у разі виникнення небезпечних ситуацій – звертатися до правоохоронців.

У прес-службі поліції Києва уточнили, що на чергування заступили також кінологи, вибухотехніки і поліція діалогу.

Фото: Євген Войніч, #Букви

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Фото: Євген Войніч, #Букви