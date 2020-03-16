Голова Міністерства охорони здоров'я Ілля Ємець заявив, що його мета перетворити Національну службу здоров'я України (НСЗУ) в службу, яка буде займатися медичним страхуванням.

Про це йдеться в материалі #Букв “Відкат чи не відкат? Що буде з медреформою”.

Варто зазначити, що НСЗУ вже є державним страховиком – вона гарантує українцю, який уклав договір з сімейним лікарем, безкоштовні послуги первинної ланки – консультація, огляд, аналізи, кардіограма, вакцинація. А з 1 квітня НСЗУ починає фінансувати гарантовані послуги на другому рівні медичної допомоги – амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної, екстреної, паліативної та медичної реабілітації.

Тому не зовсім зрозуміло, навіщо реформувати те, що вже працює? Через це виникли розмови, що МОЗ нібито має намір ліквідувати НСЗУ. Але прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що це “неправда і маніпуляція”.

13 березня на засіданні Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування Ємець не зміг дати чіткої відповіді, чи планується ліквідація НСЗУ.

“З моєї точки зору, країна може легко перейти на державне страхування, щоб кожен українець отримав картку про те, що він має забезпечення по податках”, – додав він, натякаючи, що у фінансуванні охорони здоров’я повинні брати участь благодійні організації та бізнес.

Міністр стверджує, що якщо фінанси будуть виділятися на пацієнта через державну страхову компанію, то “через місяць погані лікарні відімруть самі”. Хоча це вже передбачає модель фінансування НСЗУ: ​​більше грошей отримають ті лікарні, які надають більший послуг.

Що стосується відновлення Санепідслужби, то, за словами міністра, в постулатах нової СЕС виключається інспекція, яка і була джерелом корупції в минулому. СЕС буде діяти за зразком центрів контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention) в США.

Як відомо, медична реформа, що стартувала у 2018 році, поки що торкнулася лише первинної медичної допомоги. У 2020 році системні зміни мають відбутися на рівні поліклінік і лікарень по всій країні.

Зокрема, з 1 квітня більшість медичних послуг в Україні будуть безкоштовними для населення: серед них пологи, лікування інсультів та інфарктів. Їх повинна оплачувати Національна служба здоров’я України.