Забастовка проти пенсійної реформи у Франції за тривалістю побила рекорд забастовки 1986-го року.

Про це повідомляє французьке видання RFI.

Відзначається, що незважаючи на зменшення кількості страйкуючих в перші дні нового року, у Франції все ж тривають перебої в роботі залізничного транспорту.

Страйк 1986-1987 років тривав 28 днів без перерв на різдвяні свята. 1 січня сьогоднішній страйк проти пенсійної реформи зрівнявся з ним за тривалістю, а 2 січня побив історичний рекорд.

За інформацією французького оператора залізниць, загальна кількість страйкуючих скоротилася до 7,6% в новому році.

При цьому перебої в роботі транспорту залишаються суттєвими. У новому році на лініях працювали тільки 20% приміських електричок, 30% високошвидкісних поїздів і 40% регіональних поїздів.

Нагадаємо, що президент Франції Еммаунель Макрон в новорічному зверненні до народу заявив, що не відмовлятиметься від пенсійної реформи.