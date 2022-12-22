Про це повідомило Reuters.
За даними Ascot, андеррайтера Lloyd’s of London, страхування забезпечує покриття вантажів через український експортний коридор. Ascot очолює 21 страхову компанію, а організовує її брокер Marsh.
Зазвичай судна, які заходять до портів Одеської області вимагають, щоб їхні банки мали різні страхові поліси. Зокрема передбачено страхування корпусу та вантажу, яке оновлюється кожні сім днів.
“Підприємство AsOne у Чорному морі продовжуватиме свою роботу без будь-яких запланованих підвищень рейтингу”, — заявив Кріс Макгілл, голова вантажного відділу Ascot.
Водночас різко зростуть ставки військового та іншого страхування у 2023 році. Підвищення обумовлено війною, стихійними лихами та високою інфляцією.
В авіаційних і морських військових страховиків вже є побоювання щодо цього. Вони припустили, що перестраховики, які страхують страховиків, виключать увесь регіон України, Росії та Білорусії, коли 1 січня договори перестрахування буде продовжено.
За словами голови вантажного відділу Ascot, послугу створено так, щоб страховики поділяли ризик без необхідності перестрахування, якщо беруть участь у програмі.
- Використовуючи малопомітний флот кораблів, які перебувають під санкціями США, цього року Сирія різко збільшила імпорт пшениці з півострова Крим, який Росія незаконно анексувала в України у 2014 році. Це є ознакою посилення економічних зв’язків між двома союзниками, котрих уникає Захід.