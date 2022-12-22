Для функціонування "Зернового коридору" з України продовжили програму страхування. На 2023 рік заплановано не підвищувати ставки для експорту агропродукції.

Про це повідомило Reuters.

За даними Ascot, андеррайтера Lloyd’s of London, страхування забезпечує покриття вантажів через український експортний коридор. Ascot очолює 21 страхову компанію, а організовує її брокер Marsh.

Зазвичай судна, які заходять до портів Одеської області вимагають, щоб їхні банки мали різні страхові поліси. Зокрема передбачено страхування корпусу та вантажу, яке оновлюється кожні сім днів.

“Підприємство AsOne у Чорному морі продовжуватиме свою роботу без будь-яких запланованих підвищень рейтингу”, — заявив Кріс Макгілл, голова вантажного відділу Ascot.

Водночас різко зростуть ставки військового та іншого страхування у 2023 році. Підвищення обумовлено війною, стихійними лихами та високою інфляцією.