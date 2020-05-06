Латвія, Литва та Естонія з 15 травня відкриють свої кордони для громадян.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

Країни Балтії оголосили про створення так званої “туристичної бульбашки” в Європейському союзі на тлі ослаблення пандемічних обмежень.

“Це великий крок до нормального життя”, – написав у Twitter прем’єр-міністр Естонії Юрій Ратас.

Балтійська зона подорожей стане першою в Євросоюзі. Зокрема, в ЄС продовжують діяти обмеження на в’їзд для негромадян, і триває карантин.

Громадяни трьох країн матимуть змогу вільно пересуватися регіоном, але будь-хто, хто в’їжджає ззовні, повинен буде самостійно ізолюватися протягом 14 днів, як заявив прем’єр-міністр Литви Саулюс Сквернеліс.

“Ми показали хороший приклад, дуже чітко заявивши, що тільки країни, які успішно впоралися з ситуацією, можуть відкриватися”, – сказав він.

За словами Сквернеліса, такі країни, які можуть приєднатися до ініціативи — це Польщі та Фінляндії.

Нагадаємо, Європейська комісія рекомендувала скоординовано скасовувати внутрішній прикордонний контроль між усіма державами-членами.