Про це йдеться в заяві Ради Європи.
Повідомляється, що такої домовленості міністри досягли на зустрічі 12 жовтня в Люксембурзі. Голова німецького МЗС Хайко Маас перед засіданням заявив, що запропонував внести Лукашенко до списку санкцій.
“Нагадуємо про обмежувальні заходи, які застосовані до 40 осіб, відповідальних за шахрайський характер президентських виборів і насильницьке придушення мирних протестів, і відзначаємо готовність ЄС прийняти подальші обмежувальні заходи відносно організацій і високопоставлених посадових осіб, в тому числі Олександра Лукашенка”, – йдеться в повідомленні.
Рада закликала чинну владу Білорусі піти на діалог з народом і підтримав мирний демократичний перехід влади.
- Раніше Європейський Союз опублікував перелік білоруських високопосадовців, проти яких введено санкції через фальсифікації на виборах президента та насильство проти протестувальників.
- Білорусь відреагувала на санкції Європейського союзу та ввела свої у відповідь.
- Мінфін Сполучених Штатів Америки ввів індивідуальні санкції проти голови міністерства внутрішніх справ Білорусі та інших посадовців.