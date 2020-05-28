Про це повідомляє “Украерорух”.

Деякі країни під час пандемії коронавірусу не вводили заборони на міжнародне авіасполучення. Це, зокрема, Білорусь, Велика Британія, Іран, Ірландія, Корея, Мексика, Німеччина, Нідерланди та Чехія (але аеропорт у Празі не працює). Національний Катарський авіаперевізник Qatar Airways залишається однією з небагатьох авіакомпаній світу, яка регулярно здійснює комерційні пасажирські та вантажні перевезення до низки країн Західної Європи, Азії та в Австралію.

Найближчим часом міжнародне авіасполучення планують запустити ряд країн. Зокрема, Австрія, Румунія, Азербайджан, Словаччина, Греція, Грузія мають обмеження на перельоти до кінця травня.

На початку червня відновити міжнародні авіаперевезення планує Туреччина.

В Естонії обмеження діятимуть до 7 червня.

Болгарія, Індонезія Ісландія, Кіпр, Коста-Рика, Люксембург, Македонія, Португалія, Єгипет, Ізраїль відкриють свої повітряні ворота не раніше ніж 15 червня.

До кінця червня кордони Куби, Таїланду та Молдови будуть закриті. А з липня можна буде полетіти до Домініканської Республіки та Вірменії.

Деякі країни закривали міжнародне авіасполучення частково, зокрема з певними обмеженнями щодо в’їзду чи виїзду іноземців. Наприклад, Бельгія, Мальдіви, Норвегія, Японія, США та Хорватія. Авіасполучення з країнами, де складна епідеміологічна ситуація закрила Данія.

Обмеження щодо мети поїздки та категорій осіб ввела Іспанія. Послаблення обмежень на здійснення подорожей очікується з 22 червня. Італія визначила вичерпний перелік аеропортів, які мають право обслуговувати рейси в умовах карантину, зокрема в Болоньї, Мілані, Римі та Турині.

У Канаді міжнародні авіарейси здійснюються лише в 4 аеропорти країни (Ванкувер, Калгарі, Монреаль, Торонто).

Відновлення міжнародних рейсів із Китаєм залежить від планів конкретної авіакомпанії та поточного стану карантинних заходів у країні призначення. Фінляндія наразі дозволяє здійснювати обмежену кількість авіарейсів. У Словенії відкриті для міжнародного сполучення три аеропорти в м. Любляна, м. Марібор та м. Порторож.

Також у багатьох країнах ще немає офіційної інформації щодо дат відновлення міжнародних перельотів.