Про це повідомляє Bloomberg.
Йдеться про зниження видобутку нафти на 9,7 млн барелів на добу.
“Країни ОПЕК+ погодилися на продовження політики скорочення власного видобутку на місяць, узгодивши більш жорсткі заходи, з метою гарантувати, що члени організації не порушують свої зобов’язання за обсягами видобутку”, – йдеться в повідомленні.
Раніше виникла проблема з Нігерією та Іраком, які не виконували те, про що було домовлено раніше.
У переговорах, крім основних країн ОПЕК (їх понад 20), також брали участь Ірак та Нігерія. Вони пообіцяли, що будуть виконувати свої зобов’язання стосовно обмежень. Також сторони домовилися про скорочення додаткового видобутку нафти з липня по вересень. Це дозволить компенсувати недотримання квот в травні і червні.
Раніше повідомлялося, що на тлі конфлікту між нафтовидобувними країнами та поширення епідемії нового атипового коронавірусу вартість нафти може дешевшати й далівпали на 31%
- Нагадаємо, що світові ціни на нафту — це найгірший показник з 1991 року.
- Слідом за падінням цін на нафту падають європейські фондові індекси.
- У Міжнародному енергетичному агентстві вважають, що через коронавірус впаде і попит на нафту.