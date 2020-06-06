Країни ОПЕК+ (Організація країн - експортерів нафти) домовилися про продовження дії поточних параметрів угоди щодо скорочення видобутку нафти ще на місяць, тобто до кінця липня.

Про це повідомляє Bloomberg.

Йдеться про зниження видобутку нафти на 9,7 млн ​​барелів на добу.

“Країни ОПЕК+ погодилися на продовження політики скорочення власного видобутку на місяць, узгодивши більш жорсткі заходи, з метою гарантувати, що члени організації не порушують свої зобов’язання за обсягами видобутку”, – йдеться в повідомленні.

Раніше виникла проблема з Нігерією та Іраком, які не виконували те, про що було домовлено раніше.

У переговорах, крім основних країн ОПЕК (їх понад 20), також брали участь Ірак та Нігерія. Вони пообіцяли, що будуть виконувати свої зобов’язання стосовно обмежень. Також сторони домовилися про скорочення додаткового видобутку нафти з липня по вересень. Це дозволить компенсувати недотримання квот в травні і червні.

Раніше повідомлялося, що на тлі конфлікту між нафтовидобувними країнами та поширення епідемії нового атипового коронавірусу вартість нафти може дешевшати й далівпали на 31%