Про це повідомляє Bloomberg.

Йдеться про зниження видобутку нафти на 9,7 млн ​​барелів на добу.

“Країни ОПЕК+ погодилися на продовження політики скорочення власного видобутку на місяць, узгодивши більш жорсткі заходи, з метою гарантувати, що члени організації не порушують свої зобов’язання за обсягами видобутку”, – йдеться в повідомленні.

Раніше виникла проблема з Нігерією та Іраком, які не виконували те, про що було домовлено раніше.

У переговорах, крім основних країн ОПЕК (їх понад 20), також брали участь Ірак та Нігерія. Вони пообіцяли, що будуть виконувати свої зобов’язання стосовно обмежень. Також сторони домовилися про скорочення додаткового видобутку нафти з липня по вересень. Це дозволить компенсувати недотримання квот в травні і червні.

Раніше повідомлялося, що на тлі конфлікту між нафтовидобувними країнами та поширення епідемії нового атипового коронавірусу вартість нафти може дешевшати й далівпали на 31%