Країни ОПЕК+ погодили угоду про скорочення нафтовидобутку

Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела.
Про найбільше в історії скорочення видобутку країни ОПЕК + домовилися сьогодні під час екстреної зустрічі в режимі відеоконференції. У ній взяли участь міністри країн ОПЕК і країн, що не входять в організацію.
Угода, необхідна для підтримки цін на нафту, стала можливою після того, як було досягнуто компромісу з Мексикою, яка раніше не погоджувалася істотно знижувати видобуток.
Міністр нафти Кувейту Халед аль-Фадель в Twitter оголосив, що країни ОПЕК+ досягли остаточного рішення щодо скорочення нафтовидобутку в ході другого екстреного засідання.
“Шляхом безперервних переговорів з ранку п’ятниці, ми, нарешті, оголошуємо про укладення історичної угоди про скорочення видобутку приблизно на 10 млн б / д для країн ОПЕК +”, – заявив міністр.
Він додав, що угода набуде чинності з 1 травня.
Раніше повідомлялося, що на тлі конфлікту між нафтовидобувними країнами та поширення епідемії нового атипового коронавірусу вартість нафти може дешевшати й далі
- Раніше повідомлялося, що світові ціни на нафту впали на 31% — це найгірший показник з 1991 року.
- Слідом за падінням цін на нафту падають європейські фондові індекси.
- У Міжнародному енергетичному агентстві вважають, що через коронавірус впаде і попит на нафту.