Країни ОПЕК+ погодили угоду про скорочення нафтовидобутку

ОПЕК, Росія та інші нафтовидобувні країни домовилися в травні-червні скоротити видобуток на 9,7 млн барелів на добу. Це 10% світової пропозиції.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела.

Про найбільше в історії скорочення видобутку країни ОПЕК + домовилися сьогодні під час екстреної зустрічі в режимі відеоконференції. У ній взяли участь міністри країн ОПЕК і країн, що не входять в організацію.

Угода, необхідна для підтримки цін на нафту, стала можливою після того, як було досягнуто компромісу з Мексикою, яка раніше не погоджувалася істотно знижувати видобуток.

Міністр нафти Кувейту Халед аль-Фадель в Twitter оголосив, що країни ОПЕК+ досягли остаточного рішення щодо скорочення нафтовидобутку в ході другого екстреного засідання.

“Шляхом безперервних переговорів з ранку п’ятниці, ми, нарешті, оголошуємо про укладення історичної угоди про скорочення видобутку приблизно на 10 млн б / д для країн ОПЕК +”, – заявив міністр.

Він додав, що угода набуде чинності з 1 травня.