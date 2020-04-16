Країни Близького Сходу, які входячи до Ради співробітництва держав Перської затоки - Бахрейн, Саудівська Аравія, Катар, Оман, Кувейт та Об'єднані Арабські Емірати - використовують інструменти штучного інтелекту (ШІ) для боротьби з пандемією COVID-19.

Про це повідомляє американська медіакомпанія CNBC.

Уряди країн Ради держав Перської затоки, в яку входять Бахрейн, Саудівська Аравія, Катар, Оман, Кувейт та Об’єднані Арабські Емірати, ввели одні з найсуворіших у світі заходів карантину, включаючи припинення пасажирських рейсів і введення комендантської години для громадян, для боротьби з епідемією COVID -19.

Крім цих обмежень все частіше використовуються технології, щоб забезпечити обмеження руху і соціальне дистанціювання з використанням камер контролю швидкості, безпілотних літальних апаратів і роботів. Відстежуючи контактів, ґрунтуючись на даних про місцеперебування, уряди контролюють тих, у кого виявили інфекцію.

Зокрема, в Бахрейні використовується застосунок “BeAware”. Він використовує дані про місцеперебування та показує жителям близькість до інфікованих людей.

“Реєстрація є “BeAware” є обов’язковою для тих, хто перебуває на карантині, в той час як некарантинні випадки можуть не реєструватися”, – сказав CNBC Мохаммед Алі Аль Каїда, виконавчий директор Управління інформації та електронного уряду в Бахрейні.

Бахрейні налічується 1671 випадків, згідно з даними Хопкінса.

ШІ використовується і в інших країнах Близького Сходу. Співзасновник компанії MD Danube Online Маджед М. Аль Таха розповів CNBC, що мережі гіпермаркетів і супермаркетів в Саудівській Аравії використовує ШІ для мінімізації часу доставки під час карантину. Крім того, в Саудівській Аравії продовжено комендантську годину на невизначений час і країна залишається в повній ізоляції.

У Саудівській Аравії налічується найбільша кількість випадків в регіоні – 5862.

Представник уряду Катару зі зв’язків з громадськістю повідомив CNBC, що Катарський науково-дослідний інститут комп’ютерних технологій спільно з урядом працює над застосунком для діагностичного моніторингу. Застосунок під’єднають до бази даних міністерства охорони здоров’я, воно буде використовувати обчислювальні й геолокаційні служби для діагностики та відстеження випадків зараження COVID-19.

У Катарі на сьогодні зареєстровано 3711 випадок COVID-19.

В Об’єднаних Арабських Еміратах уряд використовує ШІ, щоб обмежити переміщення жителів Дубая, найбільш густонаселеного емірату ОАЕ, в якому проживає 3,3 мільйона осіб. Поліція Дубая перевіряє таким чином тих, хто вийшов з дому. Поліція Дубая використовує програму під назвою “Oyoon”, яка через мережу міських камер використовує розпізнавання облич, голосів і номерних знаків. Інформація проходить через велику базу даних аналізуються перехресні посилання і дані, щоб визначити, чи зайнятий резидент роботою в життєво важливому секторі або має дійсний дозвіл, щоб вийти з дому.

За даними Хопкінса, в Об’єднаних Арабських Еміратах зареєстровано 5 365 випадків коронавіруса.

Відзначається, що технології штучного інтелекту, зокрема, обробка великої кількості даних також використовується в Гонконзі, Китаї та Сінгапурі.

Нагадаємо, за даними Університету Джона Хопкінса, число заражень COVID-19 досягла 2 мільйонів осіб по всьому світу.