Велика або Страсна п'ятниця - одна з найважливіших дат у календарі християн східного обряду. Вона символізує закінчення останнього тижня Великого посту та початок Великодня.

Про це повідомляють #Букви.

Цьогоріч Страсна п’ятниця випадає на 22 квітня. Цей день вважається важливим та скорботним, адже сьогодні Церква згадує про смерть Ісуса Христа, якого розіп’яли за гріхи людства.

У Святому письмі вказано, що до смерті через розп’яття Ісуса засудив Понтій Пилат. Христос прийняв свою смерть та просив у Отця небесного пробачити тим, хто причетний до його страти.

Як і під час інших важливих християнських дат, у день Страсної п’ятниці діють різноманітні заборони та прикмети.

Зокрема цього дня не вживають їжу та воду до моменту виносу плащаниці. Після цього дозволяється спожити трохи хліба та води.

У Велику п’ятницю у храмах не правлять літургію, проте ввечері потрібно прийти до церкви, адже там буде Велика Вечірня, під час якої читають Євангеліє від Матвія про смерть Ісуса. Водночас виходить процесія з хрестом та хоругвами, а священники несуть плащаницю, таким чином символізуючи похорон сина Божого.

Цього дня заборонено прибирати та працювати на землі. Приготування до Великодня потрібно було завершити напередодні, у Чистий четвер. Також цього дня заборонено випікати паски.

Оскільки у цей день помирає Ісус, будь-які веселощі також під забороною. Зокрема не можна співати, грати та навіть голосно розмовляти. Бажано увесь день провести у молитві до Бога.

Прикмети Страсної п’ятниці:

– якщо небо буде вкрите хмарами – на поганий врожай зернових, а якщо небо буде зоряним – очікується родюче літо

– якщо у цей день принести з богослужіння 12 запалених свічок і розставити їх в оселі – це принесе добробут та вдачу

– існує повір’я, що людина, яка цього дня повністю відмовиться від вживання їжі та води, буде знати за три дні час своєї смерті

– не можна плювати на землю: хто плюне – від того на весь рік всі святі відвернуться

– п’ятниця перед Великоднем вважається найкращим днем, щоб відлучити малюка від грудного вигодовування – немовля виросте здоровим і міцним.