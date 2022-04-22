Про це повідомляють #Букви.
Цьогоріч Страсна п’ятниця випадає на 22 квітня. Цей день вважається важливим та скорботним, адже сьогодні Церква згадує про смерть Ісуса Христа, якого розіп’яли за гріхи людства.
У Святому письмі вказано, що до смерті через розп’яття Ісуса засудив Понтій Пилат. Христос прийняв свою смерть та просив у Отця небесного пробачити тим, хто причетний до його страти.
Як і під час інших важливих християнських дат, у день Страсної п’ятниці діють різноманітні заборони та прикмети.
Зокрема цього дня не вживають їжу та воду до моменту виносу плащаниці. Після цього дозволяється спожити трохи хліба та води.
У Велику п’ятницю у храмах не правлять літургію, проте ввечері потрібно прийти до церкви, адже там буде Велика Вечірня, під час якої читають Євангеліє від Матвія про смерть Ісуса. Водночас виходить процесія з хрестом та хоругвами, а священники несуть плащаницю, таким чином символізуючи похорон сина Божого.
Цього дня заборонено прибирати та працювати на землі. Приготування до Великодня потрібно було завершити напередодні, у Чистий четвер. Також цього дня заборонено випікати паски.
Оскільки у цей день помирає Ісус, будь-які веселощі також під забороною. Зокрема не можна співати, грати та навіть голосно розмовляти. Бажано увесь день провести у молитві до Бога.
Прикмети Страсної п’ятниці:
– якщо небо буде вкрите хмарами – на поганий врожай зернових, а якщо небо буде зоряним – очікується родюче літо
– якщо у цей день принести з богослужіння 12 запалених свічок і розставити їх в оселі – це принесе добробут та вдачу
– існує повір’я, що людина, яка цього дня повністю відмовиться від вживання їжі та води, буде знати за три дні час своєї смерті
– не можна плювати на землю: хто плюне – від того на весь рік всі святі відвернуться
– п’ятниця перед Великоднем вважається найкращим днем, щоб відлучити малюка від грудного вигодовування – немовля виросте здоровим і міцним.
- Нагадаємо, під час богослужінь на Великдень громадян та священників закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Раніше глава Православної церкви України Епіфаній рекомендував не проводити нічних церковних служб у регіонах, де небезпечно.