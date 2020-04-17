Сьогодні, 17 квітня, християни східного обряду згадують про страждання Ісуса Христа на Голгофі. Цей день називають Страсною п'ятницею.

#Букви зібрали цікаві факти про цей день, а також про інші свята і події цього дня.

В цей день, крім Страсної п’ятниці, в Україні відзначають професійне свято працівників пожежної охорони, а також Всесвітній день гемофілії і не тільки.

Страсна п’ятниця: біблійна історія

Згідно біблійній історії, в цей день Христу довелося пройти шлях від молитви з кров’ю і потом в Гефсиманії і зради учня Юди, до страждань на хресті і знущань римських воїнів. Коли Ісус після таємної вечері, про яку християни розмірковують і згадують в Чистий четвер, відправився з учнями в сад Гефсиманії, то благав Отця, щоб той пом’якшив страждання, призначені для нього. Але, втім, Христос повторював: “Але не моя воля, а Твоя нехай буде!”

Коли наближався світанок, в саду з’явився 12-й учень Ісуса – Юда. Він прийшов не один, а в оточенні книжників і воїнів. Вони скували Христа ланцюгами і повели в синедріон, судилище для тих, хто порушує закон Мойсея. Там у Христа питали – чи зневажав він Бога, чи обіцяв зруйнувати і відбудувати храм Соломона і так далі. Але священики не хотіли самостійно вирішувати долю Ісуса, тому повели його на суд до Ірода, намісника Іудеї.

Той також відмовився озвучувати остаточний вердикт і відправив Ісуса до римського управителя в цій землі – Понтія Пилата. На суді у Пилата Христа визнали невинним, але натовп вимагав розіп’яти. Пилат умив руки, що було символом того, що він не бере на себе відповідальність за це. Христа віддали на розп’яття разом з двома іншими розбійниками, тоді як Варавву, істинного бунтаря, відпустили на вимогу народу.

Перед тим як Ісусу віддали дерев’яний хрест, щоб той самостійно ніс його на місце розп’яття, римські воїни жорстоко побили його за наказом Пілата. Також йому не голову наділи терновий вінок, а на тіло – багряницю, як ознаку влади.

На Голгофі Христа прибили цвяхами, а не примотали до дерева мотузками, як це зазвичай відбувалося. Над його головою була табличка, на якій трьома мовами було написано: “Ісус Христос, цар Юдейський”.

Через кілька годин Христос помер на хресті. Щоб переконатися в його смерті, воїни пробили шкіру під ребром – звідти бризнули кров і вода.

Завдяки проханню одного з послідовників Христа, його тіло зняли з хреста і поховали не в загальній з розбійниками могилі, а в окремій гробниці, яку раніше приготував Йосип з Ариматеї.

З огляду на біблійний контекст, Страсна п’ятниця – найскорботніший день у православному календарі.

Традиції Страсної п’ятниці

Своєю мученицькою смертю на Голгофі Ісус Христос приніс жертву, викупивши гріхи всього людства. Його страждання вказують на те, що завдяки одній болісній смерті інші грішники мають право на вічне життя і прощення провин, які б вони не зробили. Це нагадування про те, що Бог віддав найцінніше, свого єдиного Сина, щоб врятувати від болісної смерті і вічних страждань людей, яких створив і безмежно любить.

Християни в Страсну п’ятницю дотримуються найсуворішого посту, приступаючи до трапези лише після винесення в храм плащаниці, а також не готують їжу, не займаються домашніми справами. Цей день є днем ​​спогадів хресної смерті Ісуса Христа, зняття з хреста Його тіла і поховання. У храмах служби проводяться по-особливому, зокрема, не служиться літургія, що підкреслює винятковість цього дня. В умовах загальнонаціонального карантину українцям рекомендується не приходити в цей день до храму заради масового богослужіння.

Традиційно, священики під час богослужіння, виносять Плащаницю – на якій похований Ісус Христос відображений в повний зріст. Плащаницю виносять з вівтаря рівно о третій годині дня і встановлюють в центрі храму на піднесенні, прикрашеному квітами. Друга служба проходить ввечері, під час якої віруючі стоять із свічками в руках, а Плащаницю обносять навколо храму.

Страсна п’ятниця: що можна і не можна робити

У цей день суворо забороняється працювати. Забороняється прати, прибирати, шити, різати – для наведення порядку відведено Чистий четвер. Всі важливі завдання варто відкласти на інший день. Не можна навіть працювати в саду, городі, копати, саджати рослини.

Згідно з народними повір’ями, в цей не можна стригти волосся, робити манікюр і займатися іншими косметичними процедурами. Відомо також, що той, хто у Велику п’ятницю вип’є алкоголь, на все життя пристраститься до алкоголю.

Також в народі стверджують, що людина, яка радіє в Страсну п’ятницю, за повір’ям, обов’язково проплаче весь наступний рік.

Коли українці могли відвідувати святкові богослужіння в цей день, їм рекомендували приносити додому дванадцять запалених свічок. Вважалося, що якщо вони повністю догорять, то це принесе в дім удачу, радість і фінансове благополуччя.

Прикмети в Страсну п’ятницю, 17 квітня

Вільха вся усипана сережками – чекайте багатого врожаю вівса.

Вітер дме з північного боку – чекайте дощів.

Якщо вітер дме з півдня, то добре ярі рости будуть.

Багато сережок на вільсі – до врожаю вівса, багато шишок – ячмінь вродить.

Якщо береза ​​раніше вільхи лист розпустить, то літо буде сухе; якщо вільха наперед – дощове.

Дим з труби піднімається рівно вгору – скоро буде тепло.

Якщо вітру немає, а крізь хмари видно синій небосхил, то скоро почнеться злива.

Якщо вранці йде дощ, то літо буде непогожим, а якщо весь день стоїть ясна погода, то і літо буде таким же ясним і сонячним.

Сонце весь день яскраве – довгий час буде стояти тепла погода.

Якщо клен і береза ​​виділяють сік, то незабаром стане зовсім жарко.

Золотисто-рожевий схід – символ гарної погоди.

Інші свята 17 квітня

Сьогодні також святкують День пожежної охорони України. У цей день відзначають заслуги співробітників пожежної охорони, які відзначилися під час ліквідації пожеж, наслідків стихійних лих або техногенних катастроф.

Також сьогодні Всесвітній день гемофілії. Загальна мета проведених заходів полягає в тому, щоб привернути увагу суспільства до проблем гемофілії і зробити все можливе для поліпшення якості медичної допомоги, яку надають хворим цим невиліковним генетичним захворюванням.

У Сирії сьогодні День незалежності, а в Японії – День захисту дітей.

У світі відзначають ще й Міжнародний день кави.

Іменинники 17 квітня

17 квітня 2020 року відзначається день Йосипа Співака. Співаком його прозвали в народі, тому що в цей день починав співати цвіркун і подавав голос журавель. Люди виходили з дому, щоб побачити співаючих птахів, яких вважали борцями зі злом і захисниками від поганого. Також говорили, що з їх прильотом остаточно починається літня погода.

Також в цей день іменини у Микити, Георгія, Йосипа, Якова, Веніаміна, Івана, Йосипа, Марії, Никифора, Миколи, Феодора, Фоми.

З знаменитих людей в цей день народилися:

1820 – Олександр Картрайт, американський спортивний діяч, творець правил бейсболу.

1837 – Джон Пірпонт Морган, американський фінансист, промисловець, творець компанії General Electric.

1946 – Георг Келер, німецький імунолог, лауреат Нобелівської премії (1984).

1948 – Ян Хаммер, чесько-американський джазовий музикант.

1961 – Ігор Тихомиров, музикант, засновник групи “Джунглі”, бас-гітарист групи “Кіно”, звукорежисер “ДДТ”.

1974 – Вікторія Бекхем, англійська співачка, дизайнер.

1977 – Анастасія Макаревич, учасниця групи “Ліцей”.

17 квітня: цей день в історії