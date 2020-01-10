Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua.

“Ми шукаємо людину, яка забезпечить формування державної інформаційної політики та налагодить ефективну і прозору комунікацію Офісу президента України”, – йдеться в повідомленні.

Претенденти на посаду повинні відповідати встановленим вимогам:

вища освіта – ступінь не нижче магістра;

загальний стаж роботи – не менше двох років;

вільно володіти державною мовою;

мати досвід роботи на посадах державної служби категорії “Б” або “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на

керівних посадах підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності.

Відзначається, що керівник, з дворічним загальному стажем роботи (згідно вимог ОПУ) координувати роботу експертів, визначати їх функції та завдання;

забезпечувати взаємодію з підрозділами органів державної влади, компетенція яких поширюється на видавничу, інформаційну сфери, забезпечувати зв’язки з громадськістю та взаємодію із засобами масової інформації, а також із неурядовими організаціями медіа-сфери; забезпечувати оперативне проведення експрес-аналізу проектів нормативно-правових актів з питань державної інформаційної політики; готувати пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань державної інформаційної політики; забезпечувати участь експертної групи у розробленні проектів нормативно правових актів з питань державної інформаційної політики та у проведенні експертизи прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президенту України; розглядати звернення від органів влади, громадських об’єднань, засобів масової інформації, підприємств, установ, організацій і громадян та готувати пропозиції щодо реагування на них в межах компетенції Директорату з питань інформаційної політики.

Оголошення про вакансію було опубліковано 8 січня, а 9 січня – закінчився прийом заявок. Сам конкурс претендентів на посаду відбудеться 14 січня.

Раніше Андрій Богдан заявив, що команді Президента Володимира Зеленського не потрібні журналісти для спілкування з суспільством.

Він також звинуватив ЗМІ в корумпованості і заявив, що українська журналістика потребує очищення.