Стратегія економічного розвитку підконтрольних українському уряду територій Донбасу буде внесена на розгляд Верховної Ради України навесні наступного року.

Про це поінформував віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков під час інспекції КПВВ у Щасті.

“Триває робота над Стратегією економічного розвитку Донецької та Луганської областей, підконтрольних уряду територій. Сама стратегія буде внесена на розгляд Верховної Ради вже навесні разом із усіма супутніми актами, які забезпечать її реалізацію”, – наголосив Резніков.

Він уточнив, що стратегія буде концентруватися насамперед на потребах людей і територіальних громад, в яких вони живуть. Документ включатиме розвиток областей трьома шляхами:

• шляхом створення умов для залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій;

• фінансування розвитку за рахунок державного бюджету;

• фінансування за рахунок міжнародних донорів і організацій.

За словами Резнікова, стратегія буде орієнтована на створення комфортних умов для населення і збільшення робочих місць.

Логіка документа – створити привабливі умови для бізнесу, який за рахунок сплати податків забезпечить сталий розвиток громад.