Про це інформує CNN.

На спільній пресконференції з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Рамштайні, він наголосив, що попри перевагу в озброєнні та чисельності, українці продемонстрували чудову тактичну майстерність та вийняткову волю до боротьби, боротьби за свою країну, боротьби за свою свободу.

Міллі констатував, що РФ “зазнала поразки” у своєму наступі, який почався у квітні після її невдач на початку вторгнення.

“Їхні оперативні цілі в цьому наступі не були успішними. Вони не оволоділи всім Донбасом, а лише перетнули Дніпро на півдні в районі Херсона”, – пояснив генерал.

Попри це, він також зауважив, що поки ще занадто рано повністю оцінювати новий наступ України під Херсоном, зазначивши, що “Україна ефективно використовує свій вогонь для формування наземного маневру, вони продовжують свій наступ”.

За словами генерала, просування українських сил під Херсоном було “стабільним” і “навмисним”.

Він охарактеризував наступ як дуже цілеспрямовану операцію, яка налаштована на встановлення умов, а потім досягнення цілей.

Міллі також заперечив, що українська армія перенапружена, борючись з РФ від Харкова на півночі до Херсона на півдні.

“Вони продовжують боротьбу. У них є сили для цього, і ми побачимо, що із цього вийде”, – зазначив Міллі.