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Стратегія національної безпеки Байдена спрямована проти Китаю та РФ

12 жовтня Білий дім оприлюднив стратегію національної безпеки. У повідомленні зазначили, що США вступають у "вирішальне десятиліття", оскільки вони протистоять конкуренції Китаю і РФ, котрі намагаються перевернути міжнародний порядок, водночас стикаючись із викликами від зміни клімату до енергетики та продовольчої безпеки, міжнародного тероризму та хвороб.

Середа, 12 жовтня 2022, 22:03
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Про це пише Reuters.

48-сторінковий документ, оприлюднення якого відтермінували через українську кризу, не містить серйозних змін у мисленні та не представляє жодних серйозних нових доктрин для зовнішньої політики Джо Байдена. Натомість документ виокремлює думку Білого дому про те, що лідерство США є ключем до подолання глобальних загроз, таких як зміна клімату та зростання авторитарних режимів.

Навіть після російського вторгнення Китай являє собою найбільш серйозний виклик світовому порядку, зазначається в ньому. США повинні виграти економічну гонку озброєнь із супердержавою, якщо вони сподіваються зберегти свій вплив у світі, йдеться в ньому.

“Китайська Народна Республіка має намір і все більшу здатність змінити міжнародний порядок, який схиляє глобальний ігровий майданчик на свою користь, навіть попри те, що Сполучені Штати, як і раніше, віддані відповідальному управлінню конкуренцією між нашими країнами”, – зазначив радник із національної безпеки Джейк Салліван.

Салліван наголосив, що США повинні керувати відносинами з Китаєм, одночасно вирішуючи низку транснаціональних викликів, які впливають на людей усюди, включаючи зміну клімату, відсутність продовольчої безпеки, інфекційні захворювання, тероризм, енергетичний перехід та інфляцію.

Він зауважив, що світ перебуває на переломній точці, і вибір, який “ми робимо сьогодні, визначатиме, як ми будемо налаштовані справлятися зі значними викликами та значними можливостями, з якими ми зіштовхнемося в наступні роки”.

​Попри те, що Байдену ще належить розв’язати деякі ключові зовнішньополітичні дебати, зокрема тарифи на китайські товари, встановлені його попередником Дональдом Трампом, які коштували американським імпортерам мільярди, він стикається з новими, викликаними діями РФ, зокрема погіршенням відносин із давнім союзником Саудівською Аравією.

Передбачається, що адміністрація надішле стратегію до Конгресу одночасно з поданням пропонованого бюджету.

Салліван зазначив, що криза в Україні затримала, але не “фундаментально змінила” підхід американського президента до зовнішньої політики. Однак він послужив реальним прикладом політики в дії, наголосив він.

У 2021 році адміністрація президента США Джо Байдена перейшла до жорсткої риторики та рішучих кроків стосовно Китаю та Росії як головних геополітичних опонентів.

Довідка. “Стратегія національної безпеки США” — базовий програмний документ, що визначає стратегію боротьби з основними терористичними і військовими загрозами США.

Теги: Джо Байден, Китай, міжнародна політика, нацстратегія США, політика, РФ

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