Стратегія стрімкого контрнаступу ЗСУ формувалась декілька місяців під час перемовин між Україною та США

За словами американських посадовців, стратегія стрімких військових здобутків України в останні дні почала формуватися ще декілька місяців тому під час серії інтенсивних розмов між українськими та американськими офіційними особами щодо подальших дій у війні проти Росії.

Про це повідомляє The New York Times.

Американські та українські посадовці влітку проводили обговорення щодо контрнаступу Збройних сил України. Він розпочався на початку вересня і перевищив більшість прогнозів: українські воїни знищили російське командування та контроль і, ймовірно, готові використати свій прогрес на півночі в контрнаступі на півдні України.

Контрнаступ розпочався після того, як президент України Володимир Зеленський заявив українським генералам, що ЗСУ можуть дати відсіч російському вторгненню. За його наказом українські військові розробили план розпочати широкий наступ на півдні, щоб повернути Херсон і відрізати Маріуполь від російських військ на сході.

Українські генерали та американські чиновники вважали, що така широкомасштабна атака призведе до величезних втрат і не зможе швидко повернути великі території. Українці вже зазнавали чималих втрат у повномасштабній війні. Російські війська зазнавали подібних втрат, однак продовжували повільно просувалися вперед на Донбасі.

Довгий час не розкриваючи своїх планів, українські генерали почали більше радитись з американською та британською розвідками.

За словами високопоставленого чиновника адміністрації Байдена, Джейк Салліван, радник з національної безпеки, і Андрій Єрмак, голова Офісу президента України, неодноразово говорили про планування контрнаступу. Генерал Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів, і старше українське військове керівництво регулярно обговорювали питання розвідки та військової підтримки.

А в Києві українські та британські військові продовжували співпрацювати, поки новий американський аташе з питань оборони генерал Гаррік Хармон розпочав щоденні зустрічі з українськими вищими офіцерами.

Час мав вирішальне значення, вважали офіційні особи США та України. Щоб здійснити ефективну контратаку, українцям потрібно було рушити до першого снігу, коли президент Росії Володимир Путін зміг би використати свій контроль над поставками газу для тиску на Європу.

Ця розповідь про підготовку до контрнаступу базується на інтерв’ю з кількома високопоставленими американськими посадовцями та іншими особами, поінформованими про секретні переговори між Вашингтоном і Києвом, які допомогли українським командирам сформувати контрнаступ. Багато хто говорив на умовах анонімності через таємний характер переговорів.

Американські офіційні особи не наважувалися оцінювати повний вплив контрнаступу, бажаючи побачити, як він розвиватиметься далі. Поки що перевага у Києва.

Один критичний момент цього літа стався під час військових навчань з представниками США та України, метою якоих була перевірка успіхц широкого наступу на півдні. Навчання, про які раніше повідомляв CNN, показали, що такий наступ не вдасться. Озброївшись американським скептицизмом, українські військові повернулися до України.

“Ми зробили трохи моделювання та кілька настільних вправ. Цей комплекс навчань показав, що певні напрямки контрнаступу, ймовірно, будуть більш успішними, ніж інші. Ми надали цю пораду, а потім українці засвоїли це і прийняли власне рішення”, – сказав у телефонному інтерв’ю Колін Кал, керівник політики Пентагону.

Ставки були величезні. Україні потрібно було продемонструвати, що це не стане ще одним замороженим конфліктом і що вона може повернути собі територію для морального духу свого народу та підтримки Заходу.

Протягом серпня за дорученням українців американські офіційні особи посилювали інформацію про позиції російських військ, підкреслюючи слабкі місця в російській лінії. Розвідка також показала, що Москві буде важко швидко посилити свої війська на північному сході України або перекинути війська з півдня, навіть якщо вона виявить підготовку українців до контрнаступу.

“Ми бачили той факт, що росіяни фактично передислокували багато своїх найкращих сил на південь, готуючись до іншого контрнаступу, який розпочали українці. Тож у нас були підстави вважати, що через постійні моральні проблеми та тиск з боку українців можуть існувати осередки російської армії, які є дещо крихкішими, ніж це здається на папері”, – сказав Колін Кал.

Замість одного великого наступу українські військові запропонували два. Перший, у Херсоні, швидше за все, потребує кількох днів або тижнів, перш ніж отримати результати через концентрацію російських військ. Інший планувався під Харковом.

Разом Великою Британією, Сполучені Штати та Україна провели оцінку нового плану, намагаючись ще раз вивчити його. Цього разу офіційні особи з трьох країн погодилися, що це спрацює і дасть Зеленському те, чого він хотів: велику, явну перемогу.

Але план, за словами офіцера генерального штабу в Києві, цілком залежав від розміру та темпів додаткової військової допомоги від Сполучених Штатів.

Україна, колишня радянська республіка, яка використовувала старішу радянську зброю, вичерпала більшу частину своїх боєзапасів. Навчитися використовувати нові системи озброєння в розпал війни важко. Але поки що ризикований крок виявився вдалим.

Понад 800 000 снарядів 155-міліметрової артилерії, наприклад, було відправлено до Києва, допомагаючи підживлювати його поточні наступальні дії. Тільки Сполучені

Штати виділили понад 14,5 мільярдів доларів військової допомоги з початку війни в лютому.

За словами українського офіцера, перед контрнаступом Збройні сили України надіслали Сполученим Штатам детальний перелік озброєння, необхідного для успішного виконання плану.

Спеціальна зброя, як-от високомобільна артилерійська ракетна система, або HIMARS, має величезний ефект на полі бою. Кожна ракета із супутниковим керуванням, яку запускають ці ракети-носії під назвою GMLRS, містить боєголовку з 200 фунтами вибухівки, і протягом останніх тижнів українські війська використовували їх для знищення понад 400 російських складів зброї, командних пунктів та інших цілей, заявили американські чиновники.

Зовсім нещодавно українські війська поставили на винищувачі МіГ-29 радянської розробки ракети повітряного базування HARM, надані США, чого ніколи не робила жодна авіація. Ракети особливо ефективно знищували російські радари.

“Ми бачимо реальні та вимірні вигоди від України у використанні цих систем. Вони відчувають великі труднощі з поповненням своїх сил і заповненням бойових втрат”, – сказав генерал Міллі минулого тижня в Німеччині на зустрічі 50 країн, які допомагають Україні військовою та гуманітарною допомогою.

Українські та американські офіційні особи заявили, що Пентагон почав частіше надавати допомогу Україні, що додало впевненості українським військовим у плануванні контрнаступів на двох напрямках.

“Важливість західної військової підтримки полягає не лише в конкретних системах озброєння, але й у впевненості та впевненості, якими українці можуть скористатися у своєму майбутньому плануванні”, — сказав Джек Уотлінг, старший науковий співробітник Королівського інституту об’єднаних збройних сил у Лондоні, який нещодавно повернувся з України.

У той час як українські воїни просувалися в райони на північному сході на вихідних, російські війська почали втікати. За словами представників оборони США, у деяких місцях навколо Харкова російські війська просто пішли з окупованих населених пунктів, залишивши техніку та боєзапаси.

Контрнаступ на Херсон ніколи не був фінтом чи диверсією, стверджують люди, ознайомлені з планом. Завдяки йому вдалося змусити Кремль відкласти “референдум” щодо приєднання Херсонщини до Росії. Але, як і очікувалося, контрнаступ на півдні рухається повільніше з огляду на значно більшу чисельність російських сил там порівняно з Харковом.

Зрештою, українські посадовці вважають, що для довгострокового успіху потрібен прогрес у досягненні початкових цілей відкинутої стратегії, серед якого повернення ЗАЕС, відсікання російських сил у Маріуполі та відкидання російських сил у Херсоні через річку Дніпро.

Росія була ослаблена. Не виявивши накопичення сил ЗСУ навколо Харківщини, російські військові продемонстрували некомпетентність і відсутність надійних розвідувальних даних. Російське командування та контроль були знищені, і Кремль має проблеми з забезпеченням своїх військ, заявили офіційні особи США.

У той час як Україна може мати можливість відвоювати більше території на сході, офіційні особи США та України кажуть, що південь є найважливішою подією війни.

“Херсон і Запоріжжя, ймовірно, є потенційними цілями. Ми можемо побачити подальші операції української армії для досягнення там прориву в майбутньому”, – сказав Майкл Кофман, директор з досліджень Росії в науково-дослідному інституті оборони CNA.

План, який виник під час обговорень в середині літа, значною мірою покладався на розвідку США та високотехнологічну зброю. Але американські чиновники наполягають, що заслуга в наступі повністю лежить на Зеленському та українських військових, які привели відносно невеликі сили в Харкові до величезної перемоги.

“Поки що ніхто не веде футбол. Але, я думаю, що це справді демонструє світові, що українці здатні проводити складні наступальні операції”, — сказав Колін Кал.