У Броварах Київської області суд заарештував ще п'ятьох учасників перестрілки.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

“На сьогодні, 31 травня, працівники поліції затримали 30 осіб, причетних до правопорушення. 23 з них – оголошено про підозру. Зараз суд обрав запобіжний захід 11 особам – утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави”, – йдеться у повідомленні.

Напередодні повідомлялося, що суд в Броварах (Київська область) заарештував шістьох учасників резонансної перестрілки в місті, яка сталася 29 травня. Всього суд має обрати запобіжний захід 21 підозрюваному.

Вранці 29 травня в Броварах сталася стрілянина через перерозподіл пасажиропотоку. На місці події співробітники поліції затримали 11 учасників інциденту.

При проведенні подальших оперативно-розшукових заходів було затримано ще 17 правопорушників.

Станом на 30 травня були встановлені 28 осіб, причетних до правопорушення.

21 учаснику перестрілки оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.