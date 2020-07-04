Відповідну заяву оприлюднила прес-служба глави держави.
Вона стала реакцією на сьогоднішню бійку зі стріляниною в центрі Києва.
Зеленський наголосив, що порушення громадського порядку, незаконний обіг і застосування зброї, численні напади на громадян, у тому числі із застосуванням насильства, “викликають серйозну стурбованість”.
“Вимагаю від генерального прокурора та міністра внутрішніх справ системної та злагодженої координації в роботі, спрямованої на недопущення ескалації насильства на вулицях країни, вжиття зрозумілих і ефективних превентивних заходів для запобігання цьому та забезпечення мирного й спокійного життя громадян України”, – наголошується в заяві Зеленського.
В офісі президента нагадали, що сьогодні вранці в центрі Києва, на території літнього майданчика біля торгового центру на вулиці Басейній, сталася масова бійка зі стріляниною. В результаті події постраждали три людини. Слідчі почали кримінальне провадження за фактом хуліганських дій із застосуванням зброї.
“Раніше мали місце інші неприпустимі випадки порушення правопорядку на вулицях”, – відзначили в ОПУ.
Як раніше повідомляли в прес-службі поліції Києва, в результаті бійки зі стріляниною в Києві одна з учасниць отримала дотичне поранення ноги, лікарі надали їй допомогу на місці події. Крім того, двоє учасників отримали ножові поранення і були госпіталізовані до лікарень.
Для з’ясування обставин в управління поліції доставили 10 осіб.
З місця події експерти вилучили стартовий пістолет і гільзу, які будуть направлені на експертизу.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
У поліції також поінформували, що в рамках розслідування інциденту діям охоронців, які не припинили хуліганські дії, дадуть правову оцінку.
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